2020-03-07T00:05:32+03:00
Звезды

Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт

Анна Шульгина пошла по стопам звездной мамы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь Валерии сменила имя и показала паспортДочь Валерии сменила имя и показала паспортФото: СОЦСЕТИ
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Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.

26-летняя Анна Шульгина теперь Шена. Ранее это имя было ее творческим псевдонимом. Теперь же девушка записана в паспорте как Шена Александровна. Снимок документа дочь певицы Валерии разместила в блоге.

Устав отвечать на бесконечные вопросы в соцсети, она сообщила: "Просто разом отвечу на самый популярный вопрос. Почему «SHENA?» Потому что Шена!".

Стоит отметить, что поклонники Анны больше удивились не столько смене имени, сколько том, как чудесно выглядит девушка на фото в паспорте. "Огонь!", "Как мама похожа!", "Вас и дома так теперь называют?", "А мама тебя тоже Шена называет?", "Круто выглядите на фото в паспорте", "Какая вы красивая", "Пусть ваши мама и папа гордятся вашей смелостью", "Я тоже хочу так выглядеть в паспорте", - пишут фолловеры.

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Потому что Шена!
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Напомним, дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина пошла по стопам звездной мамы. Девушка выбрала карьеру певицы. Анна Шульгина резко преобразилась примерно четыре года назад. Тогда она села на жесткую диету и стала ежедневно тренироваться в спортзале. Меньше чем за полгода красавица сбросила 30 килограммов.

Валерия признавалась, что была поражена успехами дочери в музыкальной сфере. "Неожиданно для нас в нашей семье родилась мощная творческая единица. Аня захотела работать самостоятельно - начала сочинять песни. Честно скажу, была поражена результатом", - с гордостью рассказывала артистка.

valeriyavaleriya
Моя прекрасная талантливая девочка...
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Напомним, Валерия вырастила троих детей. Двое сыновей и дочь родились в браке певицы с продюсером Александром Шульгиным. В 1993 году появилась на свет Анна, в 1994-м - Артемий, а в 1998-м - Арсений. С 2004 года певица замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. У него тоже есть трое взрослых детей: сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997) от первого брака. А очь Елизавета Пригожина (1999) - от второй гражданской супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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