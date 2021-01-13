- Что такое средний класс?- Средний класс - это когда в общем-то классно, но как-то средне.* * *- Мальчик, я не могу продать тебе пиво, мне кажется, ты несовершеннолетний.- Вы бабу мою видели? Вон она. Светка, повернись!- Ого, вот же ж, бери водку!* * *- Доктор, мне надо похудеть.- Наконец-то вы озаботились своим здоровьем.- Нет, у меня возник конфликт грехов.- Как это?!- Я из-за чревоугодия не могу прелюбодействовать.* * *- Вот выйду на пенсию, закончу вторую книгу.- О, вы пишете?- Нет, читаю.* * *Если вы знакомитесь в интернете с симпатичной женщиной и на вопрос, какой у нее IQ, она отвечает: «Четвертый…», ничего больше не объясняйте, не задавайте ей никаких вопросов, просто зовите в гости!* * *- Как вы вообще додумались в ведомости на зарплату пририсовать себе лишний ноль?!- Я художник, я так вижу.* * *Жизнь - странная штука: сначала не хочется вставать в школу, потом в университет, потом на работу... А потом... бац! И надо срочно на автобус в 6 утра на другой конец города: там картошка дешевле.* * *Блондинкa нa приеме у врaчa:- Доктор, почему вы скaзaли, чтобы я высунулa язык? Я уже полчaсa тaк сижу, a вы нa него дaже не смотрите!- Когдa вы молчите, удобнее историю болезни читaть...* * *Фура с матрешками на полгода парализовала таможню.* * *Любимую картинку на экране своего компьютера уже через полгода я меняю на другую. Как люди умудряются найти себе тату на всю жизнь?!* * *Деревня, вечер, внучка гостит у бабушки. После бани ужинают.- Внученька, как это называется в телефоне, где ты сидишь целый день? Даже в баню таскала с собой!- Бабуль, а вот ты молодая была, красивая, за тобой в бане подглядывал кто-нибудь?- Ага, один раз было! Я в 8-м училась еще, специально как открою дверь, как выскочу, а там Колька Рыжий в щель глядит!- Отстой ты, бабуль! У меня за 1,5 часа уже плюс 250 новых подписчиков в Инстаграме!