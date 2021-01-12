Знаменитый путешественник Федор Конюхов в первых числах января, вскоре после возвращения из своего путешествия, почувствовал недомогание и был отправлен на самоизоляцию. О его самочувствии в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель экспедиционного штаба Сергей Сергеев«Тут очень сложно ответить на вопрос, коронавирус или нет. В данный момент у него просто ограничения: сидеть дома, поскольку ему больше 65 лет. Тут установки связаны с этим ограничением», - рассказал онВ конце декабре Конюхов совершал восхождение на пик Орисаба высотой 5636 метров в Мексике - самый высокий вулкан Северной Америки. Некоторые предполагают, что причиной плохого самочувствия путешественника могла стать перемена климата. Сергеев признал, что погода на вулкане была плохой, однако, по его словам, в этом нет ничего страшного.«Он поднимался на вулкан в праздничные дни. Там была плохая погода. Но тут ничего страшного нет. Федор Конюхов жив и нас всех переживет!», - отметил руководитель экспедиционного штаба.СПРАВКА \\"КП\\"Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области.В одиночку он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз - на весельной лодке. Федор Конюхов стал первым россиянином, который побывал на всех Семи вершинах, а также в одиночку - на Южном и Северном полюсах.Конюхов - обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса. Он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов). Кроме того, Федор Конюхов первый совершил кругосветный полет на воздушном шаре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФедор Конюхов установил мировой рекорд на весельной лодке в Южном океанеРоссиянин стал первым в истории человеком, который пересек 55-й градус южной широты на лодке с веслами (подробности).Красиво летит: как Федор Конюхов отправлялся в свой рекордный полетЗнаменитый путешественник стартовал из Рыбинска Ярославской области (подробности).Федор Конюхов обогнул Землю на воздушном шаре всего за 11 дней и 6 часовРоссийский путешественник пролетел более 34 тысяч километров - это еще один мировой рекорд дальности одиночного перелета (подробности).