Федор Конюхов установил мировой рекорд на весельной лодке в Южном океане

Путешественник из России Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции, старшего сына Федора Конюхова Оскара.

Маршрут следования судна проходит через широты, известные среди моряков как "Ревущие сороковые" и "Неистовые пятидесятые". Фото: konyukhov.ru

"Сегодня впервые пересек 55-й градус южной широты. Можно с уверенностью сказать, на 55-м градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка. Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но эти острова расположены на 52-м градусе южной широты", - говорится в дневнике путешественника, который Оскар Конюхов передал агентству.

В своем дневнике Конюхов рассказал и о тяжелых погодных условиях, с которыми ему пришлось столкнуться. "Вся неделя ожидается штормовой <...> Ни о какой возможности спрятаться за островами и речи быть не может, волны в Южном океане идут со скоростью 50 км/ч, при ветре в 40 узлов я не смогу обрулить острова, океан выбросит лодку на скалы и размолотит в щепки за пару часов. Спасение только на открытой воде, мне необходимо во что бы то ни стало удержаться в океане", - написал путешественник.

6 декабря 2018. Старт перехода через Южный Тихий океан на весельной лодке АКРОС..

Как сообщил ТАСС Оскар Конюхов, последние 200 миль экспедиции будут самыми тяжелыми для его отца. "Осталось только финишировать у мыса Горн", - добавил он.

Экспедиция Федора Конюхова стартовала 6 декабря в порту Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698870" frameborder="0"></iframe> Федор Конюхов рассказал о поездке в Новую Зеландию.

Это уже шестое кругосветное плавание для Федора Конюхова. За свою карьеру россиянин также 17 раз пересек Атлантический океан, побывал на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.

Федор Конюхов плывет на весельной лодке по Южному океану. Фото: konyukhov.ru

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