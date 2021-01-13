Семен АЛЬТОВ, сатирик:- Когда-то в Доме актера это широко отмечали. Но в этом году все будет отдельно от нас. А то, что после старого Нового года на голову сваливается мой день рождения, - чем дальше, тем меньше хочется, чтобы про это напоминали. Ладно, прикроемся пандемией. Но потом отомстим за все! Да еще дома елка стоит, бедная, и стареет на глазах. Я предлагаю жене ее скорее убрать - ощущение, что осыпаешься вместе с ней.Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:- Я выписался из Склифа, куда попал накануне Нового года, и вот в деревне, у себя в Фейсбуке, старый Новый год отмечу тем, что выйдет мой блог - 13 января. Прежде приезжало много друзей из Москвы - и я им дарил подарки со стихами. Они смешные и неожиданные. Многие хранят до сих пор. Сейчас мне не разрешено общение, потому отмечу праздник в сети.Елена ЧУДИНОВА, писатель:- Я отмечаю григорианский год - он связан не с декретами Совнаркома, а с Францией, которая является частью моей жизни. Я русский Новый год считаю большой ценностью. Ведь «обычный» Новый год в России приходится на Рождественский пост. В Российской империи, которая была открытой страной, никого не напрягало, что католики и лютеране праздновали Рождество по юлианскому календарю, а православные - по григорианскому.Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»:- В семье 13 января мы делаем теплый семейный ужин. Либо в кафе с друзьями собираемся. Для всех нас символично, что старым Новым годом заканчивается череда январских праздников. И мы встречаем уже настоящее начало нового года.Павел ГЛОБА, астролог:- Я праздную старый Новый год. Как отмечал мой друг Михаил Задорнов, у нас единственная в мире страна, празднующая Новый год несколько раз. Так настраиваемся на оптимизм, даже китайский Новый год отмечаем - и потому мы непобедимы.Алексей ГЛЫЗИН, певец и композитор:- Мой день рождения совпадает со старым Новым годом. 13 января на Первом канале мне надо будет появиться в программе «Доброе утро». Встану в 6 утра, в 7.15 буду на Красной площади. А вообще старый Новый год отмечаю со всей страной, которой лишь бы что-то отпраздновать - начиная с Хеллоуина и заканчивая Днем святого Валентина.