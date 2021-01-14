В ходе пресс-брифинга Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения стали понятны перспективы международной сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», степень заразность новых штаммов SARS-CoV-2, принципы распределения вакцин между странами и уровень вакцинации, который позволит достигнуть коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 в мире.1. Будем ли мы тяжелее болеть из-за новых штаммов вируса?Как и все вирусы со временем вирус SARS-CoV-2 меняется, сообщил директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. О выявлении новых штаммов уже сообщили 25 стран, включая Россию. Повышенная способность к передаче новых штаммов вызывает в ВОЗ озабоченность. Однако на данный момент известно, что эти варианты вируса не оказывают существенного влияния на тяжесть течения заболевания.2. Сработают ли вакцины против новых штаммов?Вакцины от ковид, которые одобрены к применению, должны сработать и по отношению к британскому штамму, и относительно других штаммов, которые появляются сейчас по миру. По крайней мере, у ВОЗ нет данных, которые бы это предположение опровергали. По словам представителя ВОЗ, старшего специалиста отдела иммунизации Европейского бюро доктора Олега Бенеша, вакцины продуцируют иммунитет против антигенов вируса, этот иммунитет является поликлональным, он вызывает продукцию антиген против различных частиц и антигенов вируса. Поэтому есть надежда на то, что вакцины будут работать и против новых штаммов вируса SARS-CoV-2.3. Как спасаться от новых штаммов вируса?Противоэпидемические рекомендации ВОЗ неизменны:- всеобщее использование масок,- ограничение массовых мероприятий,- физическое дистанцирование,- гигиена рук,- тестирование,- отслеживание контактных лиц.4. Как будет гарантирована доступность вакцин в мире?Сейчас 95 % из 23 500 000 доз вакцин от коронавируса приходятся на 10 стран.Доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, заявил, что «Вирус научил нас, что он по-разному бьет по бедным и по богатым. Прежде всего, от него страдают бедные». В перспективе на основании заявок от стран ВОЗ будет предоставлять список доступных вакцин. Инициатива COVAX международного сотрудничества по вакцинам уже проинформировала страны о том, что сейчас можно получить доступ к ограниченному количеству доз вакцины Pfizer. Поскольку эта вакцина требует очень специфических условий хранения (вакцина Pfizer должна храниться при температуре не выше -70, - прим. ред.) и использования, а опытом применения подобных вакцин обладают специалисты не всех стран мира, это ограничивает ее доступность.5. Когда будет достигнут коллективный иммунитет?Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, безопасного для общественного здоровья всех людей на планете, потребуется вакцинировать 70 % населения, считают в ВОЗ.6. Чем займется делегация ВОЗ в Китае?Эпидемиологи и вирусологи, специалисты-генетики из международной команды ВОЗ приступили к работе в Китае в содружестве с местными учеными. Будут изучаться штаммы вируса SARS-CoV-2, выделенные на самых ранних этапах пандемии.7. Сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу?По данным ВОЗ иммунитет после перенесенного ковида сохраняется от 4 до 6 месяцев. Но есть и подтвержденные случаи повторного заражения вирусом, а это говорит о том, что иммунитет после заболевания не длительный.8. Каковы перспективы международной сертификации российской вакцины «Спутник V»?22 января пройдет встреча представителей ВОЗ с российскими партнерами. Как ожидается, работа международной группы будет сосредоточена на вопросе о международной сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирусный прогноз-2021: год будет тяжелым, но появился свет в конце тоннеляВОЗ оценил перспективы распространения COVID-19 (подробности)