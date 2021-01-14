В сети слегка возмущаются английскими обложками Cosmopolitаn с надписями: «This is healthy!» («Это здорОво!») под фотографиями упитанных моделей.«Ожирение, метаболический синдром, диабет, гипертония, больные суставы! – перечисляют блогеры. – Может, редакторы хотели написать, что лишний вес это нормально, но они написали здорОво! Окно Овертона двинулось».Нельзя не признать аргументы здравыми, ведь даже от коронавируса толстых умирает больше. Но я понимаю и английских коллег-редакторов.Все очень просто.Люди хотят видеть себя. Не сферических моделей в вакууме с недостижимыми параметрами, а себя.Толстые хотят видеть толстых (и красивых, отсюда бодипозитив).А старые хотят видеть старых, для них книги про мисс Марпл, едва выбирающуюся из кресла-качалки, и возрастные рекламы с благородными сединами и лучиками-морщинами.А мама глухой девочки покупает лимитированную Барби со слуховым аппаратом или прикручивает самодельный к резиновому пупсу с рынка.А Анджелина Джоли дарит своей африканской дочке чернокожую Барби, и сетует в СМИ, что даже эта кукла - с длинными европейскими волосами, а мелкокурчавая Захара переживает.И есть покупатели на Барби с витилиго.А родители, у которых рождается ребенок с ментальными проблемами, в шоке читают только про аутистов, УО и даунов. Потому что это важно: знать, что ты не один такой, это психологическая и моральная поддержка. Только это и поддерживает…Белые цисгендерные здоровые, между прочим, тоже хотят видеть себя, это важно. Нужно соблюсти баланс.Толстых людей (оглянитесь) много, с витилиго – мало. Годам к сорока окончательно приходит понимание, что внешность и здоровье – это данность: какие есть, такие и есть, кардинально изменить ничего не выйдет (выйдет за большие деньги, а где они?).Рынок все считает.По мне, реклама вроде фотосессии Изольд Халлдорудоттир (женщины Брунгильды 56-го размера, с вислыми грудями и в теплых рейтузах) для духов Marc Jacobs – это глоток свежести, лед в бокале с бесконечным набившим оскомину мартини (однотипными роковыми мадамами). Думаю, следящие за темой бодипозитива помнят тот летний скандал.Меня спросят: а как же продажи? Неужели ты бы купила флакон «от жирухи»?Лично я покупаю духи не по рекламе, а по аромату, длина юбки манекенщицы не имеет для меня значения.А вот зеленый свитер, как у Изольд, я бы купила. Немедленно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОдобрение ожирения загоняет толстяков в смертельную ловушку: Врач раскритиковала скандальные обложки с полными моделямиДоктор Павлова высказала мнение о новом номере Cosmopolitan в Великобритании, в котором говорится, что избыточный вес - это \\"здорОво\\" (подробности).