После инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года, новыми хозяевами Белого дома станут Джо Байден и его жена Джилл. Рассказываем, что известно о первой леди США, и приводим интересные подробности из ее биографии.Новая первая леди – личность любопытная: она прошла с мужем весь его путь в политике и участвовала во всех его кампаниях, но не жертвовала ни своими принципами, ни профессиональной карьерой преподавателя.Джилл Байден – коренная американка (в отличие от жены Дональда Трампа, словенки Мелании). Джилл выросла в Пенсильвании в многодетной семье, в возрасте 15 лет начала работать официанткой, а после окончания вуза трудилась учителем. Это типичная «волевая девушка из Филадельфии» – упорная, верная, честная, надежная, без изысков и капризов. Считается, что такая жена – сокровище, и получить ее Джо Байдену было непросто.Джилл и Джо познакомились на свидании вслепую, когда за плечами 33-летнего политика была огромная личная потеря: в 1972 году его первая жена Нелия и годовалая дочка Наоми погибли в автокатастрофе, а сыновья – трехлетний Бо и двухлетний Хантер – были травмированы.За спиной Джилл маячили призраки ее первого неудачного пятилетнего брака с однокурсником-футболистом и крайне проблемного развода.Джилл не сразу приняла решение стать женой перспективного политика: она хотела строить свою собственную карьеру и не любила публичность. Но Джо Байден был настойчив, и на пятое предложение руки и сердца Джилл наконец ответила: «Да».Более сорока лет супруги Байдены вместе. Брак прошел испытание на прочность: Джилл и Джо вырастили сыновей Бо и Хантера и общую дочь Эшли.Все сорок лет брака Джилл не только занималась детьми и карьерой мужа, но и работала – учила детей в школе и колледже истории и английскому, занималась в психиатрической больнице с подростками, которым диагностировали ментальные расстройства.У Джилл – две степени магистра (по английскому языку и преподаванию) и кандидатская степень по педагогике.Джилл Байден 69 лет, но она полна сил и энергии не планирует заканчивать свою профессиональную карьеру. Преподавание, по ее словам, определяет ее как личность.Став первой леди, она не оставит работу и будет получать зарплату вне стен Белого дома.