Смерть Бориса Грачевского больно ударила по его жене Екатерине Белоцерковской. Молодая женщина успела увидеть любимого перед смертью и посвятила ему душераздирающие слова, от которых ком в горле стоит.\\"Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что?\\", - эти слова скорби раздавленная горем Екатерина Белоцерковская написала в блоге в память об умершем муже Борисе Грачевском.О смерти 71-летнего артиста стало известно буквально несколько часов назад. Он скончался в реанимации 52-й московской больницы 14 января. Борис Юрьевич последние дни жизни боролся с коронавирусом.Белоцерковская до последнего верила, что ее любимый выкарабкается. Она молилась. Не скрывала этого. Просила у поклонников поддержки. Но, к сожалению, коварная болезнь оказалась сильнее.Врачи, которые были вынуждены дважды вводить бессменного худрука \\"Ералаша\\" в состояние медикаментозной комы, разрешили молодой жене увидеть артиста перед смертью. \\"В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло. Медики не давали никаких прогнозов, по сути ничего не говорили - не обнадеживали, но и не пугали. В этой болезни ничего невозможно предвидеть. А потом стало совсем плохо...\\", - цитирует друга семьи \\"СтарХит\\".Катя тоже переболела коронавирусом, но у нее все прошло в более легкой форме. Первое время супруги лечились дома, однако, кинорежиссеру становилось все хуже и хуже. 27 декабря 2020 года он поехал на компьютерную томографию, которая выявила значительное поражение легких. Уже в больнице оно достигло 75%. Причиной ухудшения состояния стали сочетание вирусной пневмонии и бактериальной инфекции. Кроме того, проблем добавлял пожилой возраст и ослабленный борьбой с раком кожи иммунитет. Грачевский лечился от него несколько лет подряд.