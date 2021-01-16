Россия с 27 января возобновляет авиасообщение еше с четырьмя странами, сообщает Правительство РФ. Это Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия. Новость звучит обнадеживаюзе для любителей погреться в теплых странах. Индия и Вьетнам – это же популярные зимние пляжные курорты! Но, увы, в Гоа и Кералу, Нячанг и Фантьет туристы пока попасть не смогут.Во-первых, полеты разрешены пока только между столицами: из Москвы в Дели (два раза в нелелю), Ханой (тоже дважды в неделю) и Доху (три рейса в неделю). Из Дели до Гоа и других пляжей, прямо скажем, не близко.Но это не главное. Ирония судьбы в том, что ни в одну из четырех стран, с которыми открыто авиасообщение, российских туристов пока не пускают. У нашего Оперативного штаба свои критерии. У правительств иностранных государств – свои.ВЬЕТНАМВьетнам разрешает гражданам РФ (как и все остальным иностранцам) въезд по рабочей визе. Граница открыта для инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных работников.На полгода Вьетнам вообще закрывал международное авиасообщение, с сентября принимает рейсы из Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Камбоджи и Лаоса. Возможно, теперь к этому списку добавятся и рейсы из России. Всем пассажирам необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом. Во Вьетнаме иностранцы проходят обязательный 14-дневный карантин или дважды сдают ПЦР-тест. Карантин – за счет самого пассажира, но во Вьетнаме это не дорого: в государственных учреждениях порядка 5 долларов в сутки. Можно также проходит карантин в специально отведенных для этого отелях. Исключение – дипломаты, инвесторы, эксперты и бизнесмены, прилетающие на срок меньше 14 дней. Их от карантина освободили.ИНДИЯВ Индии еще строже. Иностранцам въезд закрыт, за редкими исключениями.Туристов не пускают еще с марта, туристические визы не выдают. А те, что были оформлены ранее, аннулированы.В ноябре 2020 года Индийская ассоциация туроператоров обращалась к своему правительству с просьбой назвать сроки возобновления выдачи туристических виз, но конкретных прогнозов на этот счет по-прежнему нет.КАТАРБлижневосточная страна не столь массовый курорт, как соседние Эмираты или те же Индия с Вьетнамом, но в последние пару лет Катар заметно популярнееу российских отпускников. Сейчас в Катаре туризм на “стопе”: приостановлено бронирование отелей, любые туры и экскурсии. Ограничения действуют как минимум до 15 февраля. Въезд для российских туристов невозможен.Однако возобновление авиасообщения с Катаром может быть полезно путешественникам. Аэропорт Дохи – крупный международный хаб. И если “Катарские авиалинии” снова начнут летать в Москву, у наших туристов появится еще один вариант для перелетов на Мальдивы, в ОАЭ, а позже, возможно, в другие страны, которые будут готовы принять россиян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ВОЗ порекомендовали пока не вводить иммунные паспортаПо мнению специалистов, влияние вакцинации на передачу коронавируса пока не доказано (подробности)Россия возобновила авиасообщение с Финляндией: что нужно знать туристамС 27 января Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами. Смогут ли туристы попасть в Финляндию? (подробности)