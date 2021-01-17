Никогда такого не было и вот опять: на Ксению Собчак подали заявление в прокуратуру. Его авторы (их имена пока неизвестны) требуют привлечь журналистку к ответственности по статье 228 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).Поводом стало youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». Финальный выпуск 2020 года предварил «Кровавый мюзикл», где Ксения исполнила «арию» от лица российской элиты, уставшей от ограничений из-за коронавируса. В клипе Собчак в наряде для БДСМ-игр вышагивает по столу, за которым сидят мужчины в белых рубашках, непрерывно сдающие кровь, и, принимая одну позу эротичнее другой, призывает жестко разобраться с теми, у кого еще нет антител к вирусу.Художественные достоинства песенки вызывают сомнения, рифма хромает, но иронический посыл очевиден: на этой «тайной вечере» выявляют опасные элементы, чтобы депортировать их к чертой матери: «Насильное нас ждет переселение, / Лишат вас права на передвижение.Любые среди вас, глистов, волнения / Будут жестко подавляться, стопудов…». Грозная Ксения в образе секс-доминатрикс предупреждает: «Если тест показал не то, что ждали / И в крови антител не отыскали / То тогда отправляешься ты к швали, / Недостойный наших избранных рядов». Все заканчивается кровавой перестрелкой: мужчины за столом принялись палить друг в друга.Вот податели обращения в прокуратуру на глистов и шваль и обиделись (и еще про гниду там было). Мол, Ксения возбуждает ненависть к конкретной группе лиц — людям без антител, а значит, должна ответить за базар. По 282-й могут и 5 лет припаять, между прочим. «Обожаю такие письма счастья», - сдержанно отреагировала телеведущая, ознакомившись с документом.Бывают же люди — слушать дурацкие песенки у них время есть, а сбегать и уколоться «Спутником V» недосуг...