В эфире Радио «Комсомольская правда» глава коммунистов России обсудил с журналистами «КП» возвращение в Россию после лечения в Германии известного блогера Алексея Навального.Геннадий Зюганов заявил, что не считает Навального оппозиционером.- Он представляет интересы американского финансового капитала, - сказал Геннадий Андреевич. - На него работают многие спецслужбы. Я в Германии три года в разведке военной служил, я знаю все их операции.Зюганов объяснил, что именно удивило его в возвращении блогера:- Я посмотрел, как его везли с мигалками в Германии, сопровождали, как в самолете, которым он летел, уже сидели журналисты. Они его подают как большого деятеля, хотя за ним нет ничего, кроме попытки опошлить всю российскую действительность и вернуть молодого Ельцина к престолу. Он по характеру и внешнему виду напоминает Ельцина, только трезвого.К чему Россию привела эпоха Ельцина, вы все знаете. До сих пор расхлебываем.Если вам этого мало, давайте, продолжайте и дальше надувать (эту фигуру).Ничего хорошего России это не несет. Его вместе с Саакашвили готовили те же специалисты, кто тренировал ельцинскую команду вместе с гайдарами, чубайсами, всей этой сворой, которая продолжает душить нашу державу. Именно они распродавали (страну) и пустили ее по миру. Именно они 80 с лишним тысяч предприятий угробили. Именно они взяли и порушили колхозы, и сейчас в деревне дикая безработица, чего отродясь не было.Поэтому сейчас будут шуметь, кричать. Если вам хочется повторить лихие 90-е, только еще в худшем варианте, действуйте. Но я думаю, государственно-патриотические силы повториться 90-м годам не дадут.- К чему, по-вашему, готовили Навального?- К организации российского майдана. К перестройке номер два.Сценарий мне хорошо известен. Я выступал во всех американских университетах. В том числе и в Бостоне, в Гарварде. Там некто Шарп работал, который отрабатывал сценарии цветных революций по заказу цээрушников.И начиная с Мосаддыка (Мохаммед Моссадык – премьер Ирана в 1951-53 годах, был свергнут в результате переворота, организованного спецслужбами США и Великобритании – операция «Аякс», – авт.), они продолжают такие операции.А ведь Моссадык был «большим другом Америки»! Но когда заявил, что иранской нефтью будет распоряжаться сам, его за год ошельмовали и спихнули. И дальше полезли в другие регионы.Мы тоже пали их жертвой в 1991 году. Может, вам хочется еще раз повторить те годы, а мне – категорически нет. И никому не советую.Что такое майдан номер два в России, в которой обилие ядерного оружия, сложнейшие производства, в стране, которая находится в кризисном состоянии? На мой взгляд, это большая беда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему возвращение в Россию Алексея Навального вылилось в детектив и 30 суток арестаЭтот уголовно-политический детектив разверзся в России 17 января. Трещал крещенский градус, и маски примерзали к лицу. Но вся прогрессивная сетевая общественность прильнула носом к флайт-радарам и трансляциям в интернете. Ждали не падения сверхъяркого метеора и полного затмения. Все было серьезнее! Из Берлина в Москву вылетал «отравленный» и чудом исцеленный блогер-оппозиционер Алексей Навальный (подробности)Судить Алексея Навального будут в режиме онлайн-заседанийСудья Химкинского городского суда после рассмотрения материалов в течении четырех часов, заключила прилетевшего из Берлина блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля (подробности)