Куда от зимы сбежали звезды: Бузова в бикини жарилась на Мальдивах, а Лолита с новым мужем - в Дубае

Ольга Бузова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В незапамятные времена только Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте отчаливали в январе в Майами, да Анастасия Волочкова скидывала одежды на Мальдивах. Ну еще, наверное, широко гуляла с новыми бойфрендами в заснеженном Куршевеле Ксения Собчак. В одиночку рассекал на лыжах в горах Швейцарии Максим Галкин (Алла Борисовна боится летать, редко покидает стены подмосковного замка. - Ред.). Впрочем, это было еще в доинстаграмную пору. Сейчас, когда знаменитости публикуют каждый чих в соцсетях, любой их шаг и вояж выносится на обозрение общественности.

«КП» рассмотрела, куда в пандемийную зиму сбежали российские звезды.

Ольга Бузова. Фото: Instagram.com

МАЛЬДИВЫ

Ольга Бузова

Большой десант знаменитостей высадился на Мальдивах. Ольга Бузова привезла с собой чемодан купальников. Большая часть из них ей досталась бесплатно, за рекламу. Правда, подписчики попросили Ольгу больше не худеть. Она и так толстой не была, но после участия в шоу «Ледниковый период» похудела еще, как минимум, на 5 - 7 кило.

Во время отдыха на островах телезвезда еще и сыграла свадьбу со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Понятно, что обряд юридической силы не имеет, но все равно таким образом Дава решил обозначить свое отношение к Ольге. Кстати, за билеты в бизнес-классе в самолете платил Манукян. Только на перелет в оба конца бойфренд Бузовой потратил более 600 тысяч рублей. Впрочем, для Давы это небольшие деньги. Рекламный пост в его Инстаграме стоит от 500 тысяч рублей.

Ксения Бородина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина улетела на Мальдивы с дочками и мужем. Телеведущая взяла с собой 33 купальника, и все в одном стиле - высоко вырезанные на бедрах. Многие стилисты полагают, что при условии стройной фигуры такой крой визуально удлиняет ноги.

Катя Гордон. Фото: Instagram.com

Катя Гордон

Катя Гордон отдыхает на Мальдивах с бойфрендом. Но предпочитает его не светить и в Инстаграме показывает только себя любимую. Мама двоих детей и звездный юрист на пляже предпочитает слитные купальники в стиле Версаче.

Настя Каменских. Фото: Instagram.com

Настя Каменских

Вчерашняя пышка Настя Каменских очень похудела, поэтому купальники у украинской дивы становятся все более и более открытыми. Настя уединилась на Мальдивах со своим мужем и коллегой по дуэту Потапом.

МАЙАМИ

Филипп Киркоров. Фото: Instagram.com

Филипп Киркоров

В солнечном Майами, как всегда, от московской зимы укрылся Филипп Киркоров с детьми. Там же проводят свой отпуск Кристина Орбакайте и певица Глюк'OZA. Киркоров спокойно разъезжает по улицам в своем кабриолете. Без водителя, сам рулит авто. Ходит за продуктами в местный супермаркет, выбирая на бранч (перекус между обедом и ужином) шоколадный торт и ароматный чай каркаде. То есть живет, как обычный отец семейства, не разрываемый фанатами на части. Видимо, поэтому Филипп так любит сбегать в Америку в январе.

Кристина Орбакайте. Фото: Instagram.com

Кристина Орбакайте

Певица частенько ходит к Филиппу в гости. Дочки артистов сдружились. Внучка Пугачевой Клавдия, как и дочь Киркорова Алла-Виктория, любит танцы, ходит в балетную школу. Семья Кристины чаще всего отдыхает в Америке, поскольку ее муж Михаил Земцов с юношеского возраста живет в Штатах. Поэтому жизнь Орбакайте подходит между тремя городами - Москва - Нью-Йорк - Майами. В Нью-Йорке артистка тоже купила квартиру, чтобы в дни отпуска останавливаться с семьей не в гостинице, а в собственном гнезде.

БАЛИ

Рита Дакота. Фото: Instagram.com

Рита Дакота

Певица Рита Дакота вместе с дочерью и бойфрендом тоже зимует на Бали. У мужчины артистки есть там дом. Правда даже на отдыхе Дакота вспоминает тяжёлый бракоразводный процесс с отцом своей дочери певцом Владом Соколовским. Мол, была худой и красивой, но считала себя «жирной и страшной» (цитата артистки из Инстаграма).

Эмираты

Лолита. Фото: Instagram.com

Лолита

Певица отправилась в Арабские Эмираты с новым спутником. 57-летняя звезда недавно сообщила, что снова вышла замуж. Избранником артистки стал ее ровесник, бизнесмен, сфера интересов которого связана с нефтью. Артистка пока не показывает супруга в прессе. Мол, всему свое время.

Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Анна Калашникова

Певица загорает в Дубае с женихом-миллионером Иваном (мужчина работает в банковском бизнесе. - Ред.). В поездке она познакомила любимого со своим сыном и родителями. Жених оплатил билеты в Эмираты и бронь в гостинице для всех ее домочадцев. Иван также купил невесте и себе два дорогих билета на Лободу (за 100 тысяч рублей каждый), которые включали в себя не только концерт Светланы в одном из шикарных отелей Дубая, но и приветственный коктейль за VIP-столами и ужин с черной икрой, шампанским и блюдами, приготовленными мишленовским поваром. Правда, новогодняя ночь закончилась для Калашниковой неприятным ЧП. На ноги артистки в ванной упал душ, повредив несколько пальцев.

- Ноги были синие. Пришлось вызывать врача. Рентген показал, что переломов нет. Но остаток отпуска пришлось забыть про каблуки, - вздыхает Анна.

Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com

Анастасия Решетова и Тимати

В Эмиратах отдохнули и семья футболиста Юрия Жиркова, актриса Наталья Рудова, модель Анастасия Решетова с сыном и бывшим мужем Тимати. Впрочем, последние подчеркнули, что они просто друзья, общаются только ради ребенка. Вместо снимков на пляже в бикини Анастасия публиковала в Инстаграме эффектные фото в вечерних платьях.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Женились не по-настоящему: Фальшивая свадьба Бузовой на Мальдивах обошлась в 50 тысяч рублей

Брак телеведущей не имеет юридической силы – это просто символический обряд на пляже (подробности)