Война "любовниц": автор порновидео с участием Тарзана раскрыла себя и покаялась перед Наташей Королевой

Сергей Глушко и Анастасия Шульженко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Казалось, скандал с изменой Тарзана отгремел и утих еще в прошлом году: Наташа Королева простила мужа, похудела, похорошела, записала новые песни и устроила себе полную перезагрузку на съемках экстремального телепроекта. Но похоже, обидчицам, которые на всю страну полоскали ее грязное белье в многочисленных ток-шоу, артистка не намерена давать спуску.

В канун Нового года стало известно, что полиция расследует уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографии с участием Тарзана-Глушко. Тогда следствие никаких подробностей не раскрыло, но, как и предполагалось, речь идет о кадрах, где любовники обнимаются и разгуливают нагишом по квартире Наташи Королевой. Коротенькое видео в несколько секунд, на котором "замазаны" все интимные подробности, любовница стриптизера Анастасия Шульженко сама обнародовала в телеэфире. Однако, отвечать за него, судя по всему, придется другому человеку...

Теперь уже бывшая подруга Шульженко, певица Милана Миломанова уверена, что именно ей предъявят обвинение по уголовной статье. Напомним, участие Миланы в этой истории смущало с самого начала: непонятно, зачем любовникам на встрече понадобился третий лишний. Кто-то даже подозревал, что Сергей Глушко развлекался с двумя девушками сразу, мол, Милана - "вторая любовница"; другие настаивали: подруга специально приехала в апартаменты Наташи Королевой, чтобы снять компрометирующие кадры. Миломанова от всего открещивалась, но сейчас в страхе за свое будущее она решилась на публичную исповедь и покаяние перед семьей певицы.

- До меня дошли слухи, что дело о порнографии "шьют" лично мне. Каждый день звонят "доброжелатели" и говорят, что я буду сидеть, - рассказала Милана kp.ru. - Я в ужасе, поэтому хочу рассказать, как все было на самом деле. Да, я действительно своими руками сняла то самое видео с голыми Сережей и Настей. Но они оба были в курсе этой съемки! С самого начала все было Настиной идеей: она попросила меня поехать с ней в гости к Тарзану, чтобы помочь снять видео. Мол, сами они не смогут. Я, конечно, удивилась, но не придала этому значения. Подумала, мало ли у кого какие предпочтения, да и вообще, может, шутка такая...

- В тот вечер мы с ней пили виски с колой, которые сами же привезли, Сергей - только воду из кулера, - продолжает Миломанова. - В какой-то момент они расположились на кровати в комнате Наташи Королевой, и я поняла: сейчас начнется интим. Вышла в другую комнату с балконом, где мы курили, чтобы им не мешать, играла в телефон. И вдруг появляется Настя: "Ну ты чего, подсними нас". Я достала телефон и, не вставая с дивана, сняла через открытую дверь, как они голые по очереди заходят в ванну. Сначала Настя, потом Сергей - он еще подмигнул мне, мол, присоединяйся. Это длилось всего несколько секунд! После я скинула Насте это короткое видео, и на этом моя роль закончилась.

Спустя какое-то время Милана должна была возвращаться в Анголу, позвала подругу с собой - мол, что ты сидишь в Москве без денег, работы нет, а там я тебя устрою в Netflix: выучишь язык, будешь сниматься.

- И вдруг выясняется, что у нее в распоряжении всего 50 тысяч свободных денег - куда лететь с такой суммой? - вспоминает подруга Шульженко. - И Настя как бы невзначай говорит: "Может, мне к Малахову пойти, показать это видео?". Видимо, рассчитывала на солидный гонорар. И на свою беду я снова помогла ей - дала контакты знакомых телевизионщиков, мы вместе сходили на пару проектов. Мне бы, дурочке, тогда насторожиться: почему Настя везде ходит с адвокатом, а я сама по себе? На этих ток-шоу я защищала ее, а теперь она даже со мной не общается! Получила свое - деньги, известность. Она всегда говорила: "Вот бы набрать 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, тогда я могла бы продавать рекламу...". В разгар скандала она круглые сутки мониторила свою страницу, радовалась: "Ура, еще 100 подписчиков!".

Между тем, получив скандальную славу, любовница Тарзана просто вычеркнула подругу из своей жизни.

- Из-за этого скандала я лишилась контракта со своим лейблом, мне не дают рабочую визу в Анголу, где я живу и выступаю, я несу убытки: на одни только перелеты, пытаясь получить визу в Лиссабоне, я потратила 10 тысяч евро! А теперь меня еще и закроют?! - рыдает Милана. - Даже если мне дадут условный срок, все равно я буду иметь судимость и уже никогда не получу рабочую визу.

От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение - плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью. А теперь выходит, что ради подписчиков подруги я чуть не разрушила этот брак. За одно могу ручаться: это точно не моя идея. Я боюсь, что Наташа считает меня главным злодеем в этой истории, потому что Настя благодаря своей внешности выглядит бедной овечкой. Но на самом деле она волк в овечьей шкуре!

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Пока точной информации по делу у нас нет, к Милане из правоохранительных органов никто не обращался, - говорит адвокат Миломановой Сергей Черкашин. - Но если искусствоведческая экспертиза признала видео порнографией, то следователям предстоит выяснить все детали: кто изготовил и кто распространил данный видеоролик.

Статья о порнографии тяжкая - от двух до шести лет лишения свободы. Более того, закрытие дела из-за примирения сторон невозможно. Но надеюсь, что следствие не будет рубить с плеча, избирая меру пресечения. Потому что самое страшное для обывателя - попасть за решетку даже на два месяца.

Изначально у Миланы не было цели изготовить и распространить порнографический ролик. А если не было умысла, значит, нет состава преступления, и это может освободить ее от ответственности. Думаю, следствие должно учесть все эти моменты.

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