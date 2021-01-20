Упала, сидеть не может: видео Леры Кудрявцевой в инвалидной коляске

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева шокировала коллег и поклонников, опубликовав видео из больницы. Телеведущая сидит в инвалидной коляске.

Лера Кудрявцева собиралась выйти на работу после того, как излечилась от коронавируса. Однако не тут-то было. "Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала, перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит", - подписала видео телеведущая.

Звезда также рассказала, что сидеть ей категорически нельзя при такой жуткой травме. Сейчас ее состояние тяжелое. Она разместила видео, где медбрат везет ее в инвалидной коляске на процедуры. "Можно только лежать, возили на КТ под обезболивающим", - пояснила знаменитость.

Стоит отметить, что ранее Лера сообщила, что на новогодних праздниках заразилась Covid-19. Инфицированная телеведущая надеялась, что сможет легко переносить болезнь. Однако этого не произошло. Телеведущей было настолько плохо, что у нее ни на что не оставалось сил. "У меня батарея витаминов, опухший нос и красные глаза. Этот ковид в действии. И прекратите спрашивать: «Как ты?». Я нормально, на букву Х - не подумайте, что хорошо. Всем здоровья", - писала она в блоге.

Теледива также сообщила, что подцепила заразу на детской новогодней елке, куда она ходила вместе с дочкой Машей. Когда наследница заболела, ее мама публично попросила о помощи.