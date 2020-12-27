Лера Кудрявцева активно ведет блог. После рождения в 2018 году дочки телеведущая часто делится фото наследницы и хвастается ее достижениями, называя малютку \\"Маша-профессор\\". Но на днях звезда перепугала поклонников.Лера Кудрявцева объявила о болезни дочки, которую родила от мужа-хоккеиста Игоря Макарова. У маленькой наследницы звезды поднялась высокая температура. 49-летняя телеведущая настолько встревожена самочувствием двухлетней Маши, что публично попросила о помощи.Лера разместила фотографию дочки. \\"38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей?\\", - подписала снимок Кудрявцева.На призыв Кудрявцевой откликнулись не только обычные поклонники, но и ее звездные коллеги. Так, певица Алсу, воспитывающая троих детей, порекомендовала подруге прибегнуть к использованию гомеопатических средств. Актриса Ирина Безрукова советует вызвать врача, а композитор Игорь Крутой послал малышке и ее маме смайлики в виде сердечек.Где Маша подцепила заразу, непонятно. На днях Лера хвасталась, что малышка посетила первую для нее елку. \\"Сегодня у наших малышей была первая елка. Маша полчаса смотрела на всех в стороне , потом осторожно начала выходить в люди. И разошлась уже на бумажной дискотеке\\", - делилась знаменитость.На елку наследницу привели оба родителя. Они сделали памятное фото у зеленой красавицы. Игорь Макаров взял малютку на руки, рядом стояла Лера. Вся семья счастливо улыбалась.Напомним, Лера Кудрявцева - мама двоих детей. Старшего сына Жана она родила в 1990 году. А спустя 28 лет на свет появилась ее дочка Машенька от молодого хоккеиста Игоря Макарова, который младше Леры на 16 лет. Артистка не раз говорила, что буквально вымолила дочь. Она долго не могла познать радость материнства после рождения Жана. Звезда прошла через три попытки ЭКО. \\"Я колола гормоны в живот\\", - откровенничала знаменитость в одном из интервью.Телеведущая сама выносила малышку. По ее словам, появление на свет девочки стало важным событием в ее жизни. При этом Кудрявцева отметила, что после новости о рождении дочери ее стали подозревать в использовании услуг суррогатной матери. Телеведущая заявила, что такая возможность действительно не исключалась, но она очень хотела выносить и родить ребенка самостоятельно. Что в итоге и произошло. Мама и папа стараются максимально окружить дочь любовью и заботой. \\"Дома мы зовем ее Маша-профессор. Мне кажется, она будет каким-то научным работником. Она очень умная девочка. У меня ребенок, который вообще не создает никому проблем\\", - делилась знаменитость.