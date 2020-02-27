"Гормоны колола прямо в живот": Лера Кудрявцева родила дочь после третьей попытки ЭКО

Лера Кудрявцева родила своего второго ребенка после трех попыток ЭКО. Телеведущая впервые откровенно рассказала о пережитом и не скрывает, что прошла по-настоящему жестокий путь перед тем, как Маша появилась на свет. Кроме того, звезда призналась, что не демонстрировала свой беременный живот, так как верит в приметы и сглазы.

Лера Кудрявцева родила дочь Машу 9 августа 2018 года. Телеведущая не раз рассказывала, что сама выносила малышку. По ее словам, появление на свет девочки стало важным событием в ее жизни.

При этом Кудрявцева отметила, что после новости о рождении дочери ее стали подозревать в использовании услуг суррогатной матери. Телеведущая заявила, что такая возможность действительно не исключалась, но она очень хотела выносить и родить ребенка самостоятельно.

Забеременеть естественным путем у Леры не получилось, поэтому она прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). "Для меня данная история стала очень серьезной. Мне уже 47 лет. В этом возрасте очень сложно родить ребенка, так как яйцеклеток не очень много. Выносить ребенка еще тяжелее. ЭКО также не приносили никакого результата", - заявила теледива в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".

В какой-то момент, по ее словам, начали закрадываться подозрения, что забеременеть не получится. Но телезвезда не сдавалась. "Я осознавала все риски и последствия тяжелой гормональной терапии, но желание завести ребенка превысило все. Это была, конечно, не первая попытка. Получилось, наверное, с третьей. После этого я два месяца просто бегала по врачам. Я знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза", - отметила блондинка.

Но все случилось именно так, как она и ее супруг Игорь Макаров хотели. "Когда я узнала о беременности, радости не было предела", - рассказала Кудрявцева.

Она отметила, что тщательно скрывала свою беременность, потому что дико боялась. "Я прошла жестокий путь до появления Маши, что готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. И если я не светила своим пузом, это не значит, что я не была беременная. Я просто остерегалась, потому что верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека", - призналась звезда.

Сейчас Маше полтора года. Мама и папа стараются максимально окружить дочь любовью и заботой. Два раза в неделю малышка ходит на развивающие занятия и в бассейн. "Дома мы зовем ее Маша-профессор. Мне кажется, она будет каким-то научным работником. Она очень умная девочка. У меня ребенок, который вообще не создает никому проблем", - поделилась знаменитость.

Отметим, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Пять лет супруги не могли обзавестись потомством. В 2018 году родилась Маша. Для 32-летнего хоккеиста дочь стала долгожданным первенцем. Что касается Леры, то в 19 лет она родила сына Жана от барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.

"Когда я родила Жаника, то еще сама была ребенком. Поэтому его всегда окружали любимые бабушки. А когда ты в зрелом возрасте рожаешь ребенка… Я не знаю, есть ли большее счастье", - делится звезда.

Телеведущая призналась, что неоднократно просила прощения у своего старшего наследника за то, что не уделяла ему должного внимания. По словам Кудрявцевой, Жан на нее не обижается.