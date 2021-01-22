«Это просто вранье!»: Песков прокомментировал фильм о «дворце Путина»

Спикер Кремля подтвердил, что президент не имеет никакого отношения к указанным в фильме зданиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще раз озвучил журналистам мнение Кремля о фильме про «дворец Путина в Геленджике».

- Буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствуют действительности, и что какие-то инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности, - сказал он. - Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Вся эта компиляция - такая хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров.

Спикер Кремля подтвердил, что президент не имеет никакого отношения к указанным в фильме зданиям.

- Путину объект не принадлежит, и он никогда там не был, - заявил Песков. - Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов. У нас есть много крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, - это не так. Это вранье!

Прокомментировал пресс-секретарь главы государства и раздающиеся призывы к детям выйти на акцию 23 января.

- Позиция может быть только одна - в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей, - сказал он. - А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра.

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