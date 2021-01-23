Пошла ли Россия на несанкционированные «прогулки протеста». Онлайн-репортаж

«Детскую революцию» пообещали устроить 23 января в городах России сторонники арестованного на 30 суток блогера и оппозиционера Алексея Навального. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Детскую революцию» пообещали устроить 23 января в городах России сторонники арестованного на 30 суток блогера и оппозиционера Алексея Навального. «Детскую» - потому что откликнулись на этот призыв в соцсетях в основном… школьники. Хотя такие несанкционированные митинги можно было бы назвать еще и «вирусными», поскольку в разгар пандемии коронавируса они могут стать еще и причиной взрывного роста заражений. Массовые акции во многих регионах России (как и практически во всех странах мира) сейчас запрещены.

Естественно, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для их жизни и здоровья. А МВД начало доследственную проверку информации о том, что «руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан в несанкционированных акциях».

Предупреждает МВД и о готовящихся провокациях.

«Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий для тиражирования в оппозиционных и иностранных СМИ», - говорится в заявлении МВД.

Генпрокуратура также заявила, что если на несогласованных митингах случатся провокации и попытки насильственных действий, то на протестующих могут завести дело о массовых беспорядках.

Во что в итоге вылились призывы штабов Навального и предостережения Генпрокуратуры, МВД и СК? Что происходит на улицах наших городов 23 января? Смотрите и читайте репортажи корреспондентов «КП».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пусть все горит, на меня смотрит вся Россия»?

На улицы призывают выйти несовершеннолетних детей. Совсем обезумели?!! - вопрошает наш военный корреспондент Александр Коц (подробности).

«Детскую революцию» в Россию делает китайский «Тик-Ток»

Не пора ли сказать уважаемым партнерам и дорогим товарищам из Поднебесной, что они не правы? Подробнее - в материале нашего спецкора Дмитрия Стешина (подробности).