СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам о решении Следственного комитета РФ возбудить уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции, информация о которых была распространена в соцсетях.

"По результатам проверки размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей", - передает ее слова ТАСС.

В СК напомнили, что на территории страны действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов.

Напомним, что ранее Генпрокуратура РФ призвала к ответственности шесть социальных сетей, которыми было допущено распространение информации с призывом участия в несанкционированных акциях.