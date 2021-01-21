Слишком складно все получается – и с возвращением Навального, и с вышедшим вовремя фильмом о «Дворце», и с объявленным митингом Фото: REUTERS

В ТикТок - экстра-популярную у подростков соцсеть, я окунулся недавно. Из коротких видео там можно делать профессиональные смешные клипы, набирать лайки и на этом даже зарабатывать. От других соцсетей ТикТок до сих пор отличала абсолютная аполитичность. Танцы, котики, мемасики… Никакой агитации, никаких делений на «ваших» и «наших». Заповедная зона незамутненного разума, не отягощенного думами «как нам обустроить Россию».

Тем удивительнее было увидеть, как в один момент, словно по команде, его наводнили ролики с призывом выходить 23 января на протесты по всей России. И все это под песню группы IC3PEAK:

«Пусть все горит, пусть все горит, я заливаю глаза керосином.

Пусть все горит, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия».

«Мы должны понимать, что революции не избежать», - вещают юнцы допризывного возраста с такими трагичными лицами, словно им 5 минут назад пришла повестка в армию.

«Кто сказал, что будет хуже? Не попробуем, не узнаем», - уверяет девчушка с зелеными волосами, явно прогуливавшая уроки истории.

«Мальчики, в армию не забирают, если у вас есть судимость!», - жеманничает еще один тиктокер. Сомнительная альтернатива.

Понеслись и вбросы, что «колонна из 40 автомобилей Росгвардии едет в Москву, чтобы препятствовать революции», и что «отдан приказ на расстрел женщин и детей, которые выйдут на митинг». И еще «памятки братьев-белорусов», и «советы опытных украинцев»…

Причем советы скорее вредные. Ну, к примеру, зачем оставлять дома паспорт? Без документов человека могут задержать на двое суток для выяснения личность. А с ними (если ни в чем не провинился) – только на три часа. Но, разумеется, юные пламенные сердца «не рефлексируют, а распространяют», как завещал когда-то Алексей Навальный.

«Телефон ставьте на пароль, берите молоко, чтобы промывать глаза от слезоточивого газа, возьмите аптечку, открывайте подъезды убегающим от ОМОНа»… Миллионы просмотров, тысяч комментариев, в которых «неизбежность революции» на полном серьезе обсуждается как данность. И я не верю в то, что вся эта Тик-Ток движуха возникла сама, вдруг, из ниоткуда.

Да, молодежь - это максимализм. Я сам такой был. В октябре 1993-го мы с друзьями через окно по козырьку сбежали из кабинета истории, в котором нас заперли до приезда родителей. И бежали в сторону Останкино – на звуки выстрелов. В суть момента мы не вникали, важна была движуха, ощущение причастности к чему-то важному, адреналин, барабанящий по ребрам… Не думаю, что нынешняя молодежь чем-то отличается. Просто в мою юность интернет еще не управлял людьми.

А сегодня – легко.

Сегодня мы присутствуем при запуске «цветной революции» в России, в которой ТикТок будет тем же, чем стал польский телеграм-канал Нехта для Белоруссии. Слишком складно все получается – и с возвращением Навального, и с его (вполне ожидаемой) посадкой, и с вышедшим вовремя фильмом о «Дворце», и с объявленным митингом, и с его участниками – «они же дети».

Дети вообще не случайны. Их просто хотят подставить под дубинки ОМОНа, чтоб поднять волну возмущений, разозлить их родителей…

Взрослых не купишь «революциями». Они уже видели 1991-й. Им такое «спасибо, больше не надо».

Поэтому взрослых купят обидой за битых детей.

Как на Украине, и в Белоруссии.

Тут можно только пожелать выдержки и мудрости силовикам, которые должны понимать, что бойня на митинге – это именно то, чего ждут (и будут провоцировать) кукловоды в Тик-Ток.

Вот вам личное наблюдение. В моем аккаунте – 42-летнего отца двух детей – сообщения о Навальном занимают от силы 10% ленты. У моей 19-летней дочери – все 90%! Расскажите мне, что это не технологии привлечения детей к протесту. Скажите, что так совпало...

Но есть и еще одна сторона медали. Можно как угодно смеяться над «мамкиными революционерами», идущими на «госпереворот» с пакетом молока. Но через пару лет вчерашние школьники станут электоратом. И что они сделают со страной?

Запретить ТикТок?

Появится что-то другое.

Впрочем, даже в нем в потоке «революционного» безумия звучат голоса разума от сверстников: «Вспомните, что стало с Украиной после Майдана. Вышли на улицу, и жизнь фонтаном забила? Нам просто говорят, что сделать – мы делаем. Своей головой думать не хотим. Я буду на стороне государства, даже если мы были друзьями...»

ОФИЦИАЛЬНО

Генпрокуратура предупреждает

«В ходе мониторинга сети Интернет выявляются призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях, в связи с чем принимаются меры реагирования.

Внесены требования Роскомнадзору об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение виновных лиц к административной ответственности.»

Из официального пресс-релиза Генпрокуратуры РФ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Заглянув в соцсети, наш поэт-колумнист Павел Клоков откликнулся на революционные призывы подростков стихотворением на злобу дня:

Новый режим дня в детском саду

В первой строчке распорядка,

Как положено, зарядка.

Дальше завтрак - чай и рис,

Йогурт, булка, барбарис.

По ролям читаем «Репку».

Дальше сразу все на лепку.

Рисование.

Стишок.

Дочки-матери.

Горшок.

И, как кончится сиеста,

Все на акцию протеста.

Побросали фантики.

Взяли транспарантики.

«Посмотри, Рассея,

Мы - за Алексея!»

Глянули на дядек.

И вернулись в садик.

Прятки.

Жмурки.

Ручеёк.

Полдник - пряники, чаёк.

Ну а там уже - ура! -

Всем домой идти пора.

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