Песков о "расследовании про дворец Путина": Там даже ошибки при переводе с английского, это просто вранье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия-1 прокомментировал расследование про «дворец Путина» в Геленджике. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия-1 прокомментировал расследование про «дворец Путина» в Геленджике. И в очередной раз опроверг изложенную там информацию.

- У Путина нет дворца в Геленджике, - заявил он. - Псевдоразоблачения и информационные атаки на президента все имеют целью раскачку ситуации, они не соответствуют действительность. Это чистое вранье! Просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включать голову. Когда вы смотрите это, каждый раз себя спрашивайте: при чем здесь Путин? Читаете следующий абзац – хорошо, наверное, есть такой дворец, но у него есть какие-то собственники. Но при чем здесь президент? И такие искусные хитросплетения, которые являются враньем, они в русле информационных атак. Так к этому и нужно относится.

Спикер Кремля отметил, что из текста расследования не только не следует, что объект под Геленджиком принадлежит Путину, но очевидно, что он писался не на русском языке.

- Там что-то является ошибками при переводе с английского. А откуда перевод с английского? – спросил Песков. - Из материала следует – почему Путин? Нет никакого ответа, почему это приписывается Путину. Просто надо думать головой и не позволять никому делать из себя идиота. Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. А на самом деле, она не качается.

Пресс-секретарь президента прокомментировал и состоявшиеся в субботу акции в российских городах.

- Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосует за Путина! – заявил он. - И много людей голосовало за поправки в Конституцию. Если вы цифры сопоставите, вы поймете, насколько это мало людей. Хотя это тоже граждане России. Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях.

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И объяснил недопустимость вовлечения подростков в незаконные акции (подробности).