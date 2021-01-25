Похорошевшая и на стиле: Мария Максакова тайно вернулась в Москву

Мария Максакова Фото: Александр ГЛУЗ

Последние годы певице Марии Максаковой пришлось много всего пережить. После убийства мужа Дениса Вороненкова артистка осталась в Киеве одна с младенцем Иваном на руках. Помощи ждать было не от кого - она вдрызг разругалась со своей мамой Людмилой Максаковой, которая отреклась от нее сразу после бегства дочери с мужем на Украину, постоянно скандалила со свекровью. Теперь же артистка решила начать все с чистого листа в Москве.

Мария Максакова тайно вернулась в Россию транзитом через Турцию. На бывшего мужа Владимира Тюрина, от которого родила двоих детей Илью и Люсю, она зла не держит. А ведь был период, когда женщина даже обвиняла бывшего в смерти Дениса Вороненкова. Но теперь вспоминает о Тюрине только хорошее. Много лет назад авторитетный бизнесмен был готов бросить все к ее ногам.

Владимир ухаживал красиво. Однажды пригласил возлюбленную на курорт. "Он забронировал лодку, которая отправлялась отсюда - в Бодру, дней на десять. А первые два дня мы ходили в хамам. Но самое главное - он пригласил не только меня, но еще и папу. Он чувствовал, что я к папе очень привязана, что папа - самый главный человек, и хотел, чтобы папа был на его стороне", - с улыбкой вспоминает красавица.

Кадр передачи "Новые русские сенсации" на НТВ.

После этой романтической поездки она в него влюбилась без памяти. "Во-первых, я до того никогда не путешествовала на яхте долго: я заходила и уходила в один день. А тут это было все так продумано. И главное, что папу взял с собой, и все было рассчитано. Даже шампанское, бутылка была моя ровесница - 77-го года. Французское. Узнал, что я люблю. И ко всему прочему подарил очаровательную стрекозу, с длинным хвостиком. Сапфировым. Это было все шикарно. С каким вниманием и заботой он это все делал. Я просто поняла в этот момент, как он глубоко меня чувствует и понимает. Это было ошеломляюще. Потому что до этого, до встречи с ним ни у кого не было способности понять, что мне может понравиться, что может зацепить", - говорит она.

Певица также говорит и о грустном. По сей день она переживает из-за разрыва с мамой Людмилой Максаковой, которая называет дочь предательницей. Отношения у Марии с матерью всегда были сложными, а после того, как оперная дива вышла замуж за Вороненкова, вконец испортились. Бегство на Украину 2016 году и смерть зятя в марте 2017-го также не вызвали сочувствие у известной актрисы. В этот страшный период в жизни дочери она высказалась в духе, что, может быть, гибель беглого депутата и лучший сценарий из возможных. "Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала… Потом перезванивала и опять это слово: Маша, опомнись!", - поведала Максакова.

Кадр передачи "Новые русские сенсации" на НТВ.

Теперь она готова начать новую жизнь и вернуться туда, откуда бежала и где от нее отвернулись. "Я свои интервью того времени смотреть не могу. Я выключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело. Сейчас другое дело, прошло много времени. Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому", - не без гордости говорит похорошевшая и похудевшая 43-летняя многодетная мать в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Максакова, прибыла в Москву "на стиле" - в черном коротком пальто и облегающих брюках с лампасами. Несмотря на сложные годы, выглядит артистка прекрасно.

Меж тем, за четыре года, что она провела на Украине, Максакова потеряла не только мужа. Умер ее папа. Вся суперэлитная недвижимость в Москве пошла прахом.