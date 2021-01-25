Индия сообщила о нападении Китая в районе Гималаев

В МИД Китая заявили, что ничего не знают о столкновении на китайско-индийской границе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Территориальный конфликт между двумя ядерными державами - Китаем и Индией - предмет пристального внимания всего мира. За полгода стычки между военными двух стран в приграничных районах участились. Однако в сентябре в Москве прошли неофициальные переговоры между главами военных ведомств Индии и Китая, и за ними последовало долгожданное урегулирование.

Контакты между противоборствующими сторонами стали регулярными. Последняя встреча состоялась в прошлые выходные. Она продолжалась более 15 часов. Местом для ее проведения был выбран спорный регион на востоке Индии - Ладакх. В прошлом году там, как и на севере страны, участились индийско-китайские стычки.

Но перемирие было недолгим. На прошлой неделе, 20 января, китайские войска пошли в наступление, сообщают индийские СМИ. Китайцы пытались пересечь границу на севере индийского штата Сикким в местечке Наку-Ла. В результате столкновения пострадали 20 китайских солдат и четверо индийских военных.

Сейчас, как отмечают в Вооруженных силах Индии ситуация стабильная, но в целом напряженная.

При этом в МИД Китая заявили, что не знают о столкновении на китайско-индийской границе.

- Я не располагаю информацией по данному вопросу, - заявил официальный представитель Чжао Лицзянь. - Я бы хотел отметить, что китайские пограничные войска остаются приверженными поддержанию мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией.

Этот территориальный конфликт зародился в начале ХХ века. Тогда между британской Индией и Китаем были проведены две условные границы - «линия Джонсона» и «линия Мак-Магона». Первая отделяла район Аксай-Чин в пользу Индии, хотя по факту он оказался китайским (провинция Синьцзян). Во втором случае ситуация обратная: Северо-восточное пограничное агентство вошло в состав индийского штата Аруначал-Прадеш, хотя Китай считал эти земли своими.

Нерешенность пограничного вопроса трижды оборачивалась крупными военными столкновениями. В 1962 году развернулась кратковременная, но кровавая война. Тогда китайцы одержали победу и заняли район Аксай-Чин, через который проложили стратегическую дорогу Тибет-Синьцзян. Именно эта граница - линия фактического контроля - становится предметом спора. Хотя дважды (в 1993 и 1996 годах) стороны пытались разрешить территориальный вопрос.