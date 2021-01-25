Путин – об акциях протеста: Так политика не делается

В качестве одного из самых ярких примеров президент привел Октябрьскую революцию Фото: REUTERS

- Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно, - так прокомментировал Владимир Путин акции протеста, прошедшие в субботу в России. – В своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения.

В качестве одного из самых ярких примеров президент привел Октябрьскую революцию.

- Какими благими намерениями руководствовались люди, которые раскачивали Российскую империю, и к чему это потом привело? – сказал он. - Или в 1990-е годы, когда все было, казалось бы, так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно. Я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России, но уже и в жизни конкретных людей. Экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина - все, все рухнуло. И люди прошли через тяжелые испытания гражданской войной, фактически, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе.

Путин сравнил происходившее в России с тем, что творилось 6 января в США, обратив внимание на уровень ответственности за поступки.

- Толпа захватила парламент. Что с этими людьми делают? – спросил президент. – Глава ФБР всех обещает поймать и посадить в тюрьму. От 15 до 25 лет как за внутренний терроризм. Они же тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей.

Главным же выводом было – обязательное соблюдение всеми сторонами закона.

- Все граждане имеют право на политическую деятельность и на выражение своего мнения, но в рамках закона. Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы, - подытожил президент. - Никто не должен прибегать к подобному, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи, особенно в сфере политики. Так политика не делается! Во всяком случае, ответственная.

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