Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда»: Я никогда не видел президента во «дворце» в Геленджике

Вячеслав Володин ответил на вопросы журналистов «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не смотрел фильм Навального о «дворце» в Геленджике. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда» во вторник.

- Не смотрел и смотреть не буду, потому что совершенно очевидна цель тех, кто его снимал. А снимали в Великобритании. И очевидна цель того человека, который этот фильм презентовал, - заметил Володин.

После этого спикер обратился со встречным вопросам к журналистам «Комсомолки»: «Вот у вас есть человек, которому вы доверяете? И если бы кто-то взял и этот или другой фильм про него выпустил, то вы стали бы смотреть?».

По словам Володина, главной задачей этого фильма было подорвать доверие к президенту.

- Наши недруги, которые системно выступают против нашей страны, используя своих засланцев, взяли, слепили информационный продукт, который мы начинаем обсуждать, разбирать. Рассчитывали на то, что посмотрят, что будут обсуждать, что сомнения закрадутся в душу, в итоге начнет разрушаться доверие. Речь идет о доверии человеку, который уже своей жизнью, своими поступками, своим служением это доверие завоевал, - заявил Володин.

Он также заверил, что никогда раньше не слышал о «дворце в Геленджике» и о том, что его как-то использует президент.

- Работая руководителем аппарата правительства, в администрации президента и сейчас в Думе, я в разных местах бывал, но никогда не видел президента в том месте, о котором речь идет, не видел, чтобы вокруг именно этого строения, о котором говорится, какое-то обсуждение шло. Хотя по идее, наверное, должен знать и наверняка бы где-то видел или слышал, что это место президент использует или вокруг этого идет какая-то стройка, - заметил Володин.

Он также отметил, что ему неприятно говорить о фильме про дворец.

- Мы понимаем, что человек, который это продвигает, он многократно фейковые вещи продвигал? Понимаем. Мы понимаем, что это делается в отношении президента страны, которая со всех сторон испытывает нападки? Понимаем. Мы начинаем это воспринимать за чистую монету, разрушая сами себя. Нам нужна сильная страна? Нужна. А институт президента так устроен, что это институт вокруг одного человека. И когда берут и выбирают цель, ее выбирают не случайно. Потому что разрушив доверие к этому институту, страна просто может распасться. Мы должны это понимать, - заявил Володин.