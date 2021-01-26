Володин о Навальном: Нам до сих пор не передали материалы по его лечению, но зато ввели санкции

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

России до сих пор не передали материалы по лечению Алексея Навального, но зато ввели ограничения в отношении страны, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире Радио «Комсомольская правда»

Володин заявил, что дело Навального требует исследования и изучения, а также напомнил, что его «спасала вся страна».

«Президент сделал все, чтобы его отправили лечиться в Германию. Так? Самолет экстренно посадили в Омске, потому что нужна была помочь. Так? А дальше давайте ответим на вопрос - вот привезли его в Германию. Обследовали. Выяснили состояние здоровья. Но чтобы нам разобраться в этом, необходим биологический материал - почему до сих пор не передают-то? Почему?», - заявил он.

Депутат также отметил, что, когда самолет шел на посадку, объявили, что аэропорт заминирован. Звонок поступил из Германии. Правоохранительные органы РФ также обратились к своим коллегам в ФРГ с просьбой установить, откуда был звонок, однако также до сих пор не получили никаких ответов, так же как и с допросом Марии Певчих, которая, как отметил Володин, имеет аккаунты во всех соцсетях.

«Более того, на основании этой провокации объявляют санкции, это все бьет по нашей стране, по благосостоянию граждан, по экономике нашей страны, по престижу нашей страны», - подчеркнул он

Как считает политик, если Россия получит необходимую информацию, тогда, возможно, перед Москвой придется извиниться тем, кто в отношении нее объявил санкции.

Напомним, ранее представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что Берлин скрывает данные, чтобы продолжить голословные обвинения в адрес российской стороны. Как сообщили в ведомстве, ФРГ не предоставила результатов токсикологических экспертиз обследования Навального, предложив поверить в «отравление» на слово. Кроме того, было отказано в опросе Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес в Германии.