Леонардо Ди Каприо обратился к Джо Байдену в открытом письме

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо разместил открытое обращение к американскому президенту Джо Байдену на своей странице Инстаграм. Артист призывает политика стать «климатическим президентом», принять меры по преодолению экологического кризиса. Пост собрал более 450 лайков и 4 тысяч комментариев всего за сутки.

Ди Каприо является активным сторонником защиты экологии, много лет он ведет свою общественную деятельность. Он обратился к Байдену с просьбой уделить особое внимание существующим глобальным проблемам, а также попросил увести человечество от «края пропасти», на котором оно, по мнению обладателя «Оскара», оказалось.

«Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство», - пишет актер в своем блоге.

В открытом письме голливудская звезда цитирует слова президента о том, что борьба с изменением климата откроет новые рабочие места. Также он добавил, что он поддерживает решение возвращения к Парижскому соглашению, которое регулирует выброс углекислого газа в атмосферу.

Еще в 2017 году экс-президент Дональд Трамп принял решение о выходе Америки из соглашения, так как считал это «плохой сделкой». По его мнению, Парижское соглашение привело к закрытию множества производств, что плохо отразилось на стране. Республиканец решил не участвовать в этом одностороннем «ужасном климатическом соглашении».

Международный план создан, чтобы снизить темпы глобального потепления и образования парникового эффекта на планете. На данный момент в соглашении состоят 197 стран мира, среди них Франция, Россия, США. Джо Байден в числе первых подписанных указов на новом посту утвердил возвращение США к Парижскому соглашению о климате.

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