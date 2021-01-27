"Ну пусть!": Иосиф Пригожин отреагировал на заявление Сергея Шнурова в правоохранительные органы

Продюсер весь в работе, и уже забыл о словесной перепалке со Шнуровым Фото: Иван МАКЕЕВ

Ссора Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова началась в прошлом году. Продюсер Пригожин в интервью рассказал о том, что музыкантам из-за пандемии живется нелегко. Мол, у артистов большие коллективы – их надо содержать, платить музыкантам зарплату, у многих звезд кредиты, а концертов нет, мероприятия под запретом. В общем, порассуждал о выживании в пандемию.

Шнуров, выдернув слова из контекста, пристыдил Пригожина: мол, странно слушать жалобы от обеспеченных артистов… Начались взаимные публичные оскорбления – в социальных сетях, интервью. Сергей Шнуров начал первым - писал обидные стишки в инстаграме, оскорбляя оппонентов. Пригожин заступался за жену, не стесняясь в выражениях. «По понятиям ты далеко не красавчик. Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам», - стращал Сергея Иосиф. Мужская перепалка была горячей.

Сергей Шнуров начал первым - писал обидные стишки в инстаграме, оскорбляя оппонентов Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот теперь, ее первый результат – адвокат Сергея Шнурова отнес заявление в полицию. Якобы Иосиф Пригожин словесно угрожал Сергею Шнурову: мол продюсер говорил в интервью, что, защищая честь супруги певицы Валерии, готов перейти к рукоприкладству, а также присылал нецензурные смс. Адвокат Шнурова сообщил, что, по его мнению, эти высказывания Пригожина попадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Поэтому пока идет проверка сотрудники полиции должны будут сообщить Иосифу Пригожину о недопустимости подобных противоправных действий.

Мы связались с Иосифом Пригожиным, который из прессы узнал об этом заявлении. Продюсер весь в работе, и уже забыл о словесной перепалке со Шнуровым.

- В инстаграм пишет, ну пусть в милицию теперь напишет, - так прокомментировал kp.ru эту новость Иосиф Пригожин. Адвокаты продюсера изучат данное заявление.

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