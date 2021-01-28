На что имеют право охранники в магазинах, а что - полный беспредел

Сколько в России охранников, не знает, наверное, даже Росстат с его мощными поисково-подсчетными возможностями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько в России охранников, не знает, наверное, даже Росстат с его мощными поисково-подсчетными возможностями. По разным данным, от 1 до 1,5 миллионов, если учитывать различных администраторов, выполняющих те же функции. Много ли это для 140-миллионной страны? Много. Получается, примерно каждый сотый из нас - охранник.

Для начала очертим круг прав и обязанностей охранника. Частное охранное предприятие, в котором трудятся охранники, – это ООО. Такое же ООО, как и торгующее фломастерами в отделе канцелярии. Соответственно, прав у сотрудников этого ООО столько же, сколько и у всех остальных граждан. Ну, может, чуть больше. Поэтому далеко не все просьбы охранников вы обязаны выполнять.

Давайте рассмотрим основные требования, которые можно услышать от охранника, и разберемся: насколько они законны и какие права есть у нас с вами.

«Откройте вашу сумочку»

Охранник имеет право попросить вас открыть сумку. Но открывать или нет – это уже ваше решение. Когда чоповцы говорят - «Давайте осмотрим вашу сумку» - они подразумевают, что вы ее откроете и в некоторых случаях даже выложите содержимое. То ли сами они не знают, то ли умышленно путают понятия, но осмотр и досмотр – это разные вещи. Осмотр – это когда охранник посмотрел на сумку со всех сторон, но ни в коем случае не прикасался к ней, максимум провел рядом металлодетектором. Досмотр – это когда кто-то самостоятельно исследует вашу сумку.

Важно, что досмотр имеют право проводить сотрудники Росгвардии, полиции, ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти. Но досматривать вас имеет право только сотрудник одного с вами пола и в присутствии двух понятых. Видеосъемка может «дополнять» понятых, но не заменять их. О проведении досмотра должен быть составлен протокол. Самостоятельно же охранники не имеют права проводить досмотр.

«Я задерживаю вас до приезда полиции»

Охранник имеет право задержать вас до приезда стражей порядка. Но лишь при наличии веских оснований (свидетельских показаний) подозревать вас в преступлении - к примеру, в краже. Он даже может применить физическую силу, удерживая вас до прибытия полицейских. Но здесь есть важный момент, который учитывают суды: соразмерность украденного и степень применения физической силы. Иными словами, если вас подозревают в краже колье из ювелирного, то могут и ребра сломать, а за кражу печенья из продуктового могут только за руку подержать.

«Пройдемте в специальное помещение!»

Дескать, там разберемся. Предложить пройти чоповцы имеют право, соглашаться или нет - это ваш выбор. В этом случае лучше самостоятельно позвонить в полицию и разбираться на месте. В каморках, куда так настойчиво зазывают охранники, видеокамер нет, поэтому гарантировать там соблюдение законности никто не может. А в зале посетители (они же свидетели) хоть как-то защищают вас от правового беспредела. Поэтому всеми силами старайтесь оставаться в людном месте и вызывайте полицию.

«Снимать фото и видео запрещено!»

Во всяких бутиках охранники любят запрещать съемку, показывая при этом на распечатанную на принтере табличку с перечеркнутым фотоаппаратом. Требования эти незаконны, так как они нарушают 29 статью Конституции РФ, в которой говорится, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Кстати, самого охранника тоже можно снимать, объясняя это тем, что он не является объектом съемки и в кадр попадает случайно.

«Оставьте сумку в хранилище»

Чоповцы не любят пускать в магазины покупателей с сумками, но охранять их при этом не обещают. Требование оставить сумку в хранилище незаконно - смело вызывайте администрацию. Как правило, представители магазина будут ссылаться на внутренние документы. Им можно напомнить, что во внутренних документах можно прописать все, что угодно, но они не должны противоречить законодательству РФ. А отказывать в обслуживании из-за того, что у человека в руках сумка, явно незаконно. Если переговоры зашли в тупик, можете вызвать полицию - она должна стать на вашу сторону. Впрочем, большинство из нас вряд ли пойдет на такие меры и предпочтет просто покинуть недружелюбный магазин.

ВАЖНО!

Снимите это немедленно

Если вы ничего не крали, а охранники вас задержали, пытались досмотреть или применяли силу, то снимайте все происходящее на телефон. На камеры, установленные в магазине, рассчитывать не стоит: видеозаписи с них, как правило, волшебным образом исчезают. И обязательно вызывайте полицию. Сотрудники полиции обязаны составить протокол о произошедшем. А дальше суд. Для особо рьяных охранников в УК РФ предусмотрены статья 330 «Самоуправство» и статья 127 «Незаконное лишение свободы». По обеим статьям можно самому отправиться под охрану лет на пять.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Что делать, если чоповец нарушает ваши права

1. Собирайте доказательства, снимайте все на фото и видео. Чоповец должен иметь карточку охранника, которую обязан предъявлять по вашему требованию. Обязательно запоминайте, с кем общаетесь, а лучше сфотографируйте ее.

2. Запишите контакты свидетелей. Народ, как вы понимаете, не рвется давать в суде свидетельские показания, да и просто оставлять свои координаты. Поэтому можно пойти на хитрость: попросите у очевидца происшествия телефон, чтобы якобы позвонить в полицию или в скорую, а сами наберите свой номер. Во входящих останется телефон свидетеля. Желательно повторить процедуру с двумя-тремя людьми.

3. Если к вам применили силу, обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для снятия побоев. Сделать это надо сразу же после инцидента.

4. Напишите жалобу в прокуратуру, МВД и Росгвардию. Именно росгвардейцы курируют ЧОПы.

5) Обращайтесь с иском в суд.

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