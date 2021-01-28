Приплыли: «Украину» сдадут на металлолом

Крупнейший военный корабль Украины, доставшийся еще от СССР и 30 лет ржавевший на территории Николаевского судостроительного завода, ждёт незавидная участь. Фото: wikimedia.org

Крупнейший военный корабль Украины, доставшийся еще от СССР и 30 лет ржавевший на территории Николаевского судостроительного завода, ждёт незавидная участь. Возможно, потому, что он так и назван «Украина» и повторяет судьбу этой страны? Не в силах достроить этот ракетный крейсер, украинское правительство решило его «обезоружить» и продать либо сдать в металлолом.

Такими планами вице-премьер Олег Уруский поделился с киевской газетой «День».

Уруский обозвал многострадальный крейсер «переходящим знаменем», признав таким образом, что сложные проблемы украинские кабмины не решают, а передают друг другу. Также чиновник посетовал, что «Украина» мешает Николаевскому судостроительному заводу, и прямо заявил:

- Будет полностью снято всё вооружение. После этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то об утилизации.

С флотом у Украины как-то не заладилось с момента объявления независимости. Кравчук и компания в 90-е растащили Черноморское морское пароходство, второе по численности в мире, кстати. А доставшийся от «тоталитарного» СССР авианесущий крейсер «Варяг» украинцы вообще за копейки продали Китаю. После чего китайцы превратили «груду металлолома» в первоклассный авианосец, да ещё «срисовали» с него линейку собственных «плавучих аэродромов». Как говорится, у хорошего хозяина - ничего не пропадает.

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