Хлебнул горя сполна: Василий Лановой пережил тяжелый разрыв с актрисой Татьяной Самойловой, смерть беременной жены и сына

Василий Лановой прожил долгую жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве скончался Василий Лановой. Весь последний месяц он лежал в больнице из-за коронавируса. В последние часы состояние 87-летнего актера резко ухудшилось, он пережил клиническую смерть. Он прожил долгую жизнь, был обласкан режиссерами, обожаем и любим женщинами. Но, как это часто бывает, в личной жизни Василий Семенович хлебнул горя. Он пережил тяжелый разрыв с первой женой - актрисой Татьяной Самойловой, гибель второй жены Тамары Зябловой и смерть сына.

Василий Лановой снялся в десятках картин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Василий Лановой прославился после выхода на экраны фильма "Павел Корчагин" в 1956 году. Он снялся в десятках картин, среди которых культовые "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны". В самом начале кинокарьеры он женился первый раз.

Во время учебы в Театральном училище имени Б. Щукина встретил актрису Татьяну Самойлову. Их брак продлился всего три года. Отношения испортил квартирный вопрос, а точнее - стесненные жилищные условия. А последней каплей оказался аборт. Актриса была беременна двойней, но из-за проблем со здоровьем пошла на роковой шаг. После этого случая у пары уже не могло быть детей, что для артистки стало ударом.

Первой женой Василия Ланового стала однокурсница Татьяна Самойлова. Супруги сыграли в фильме "Анна Каренина" главных героев - Анну и Вронского Фото: кадр из фильма

Она на протяжении многих лет переживала расставание с Лановым. Уже в конце жизни отмечала, что это была ее самая сильная любовь. Как Самойлова написала в своем дневнике, они были "первыми друг у друга". Сам Василий Семенович не любил говорить на тему разрыва с первой женой, поэтому отвечал всегда резко: "Я никогда близко не подпускаю журналюг к вещам, которые оставляю между людьми".

Со второй супругой, актрисой Тамарой Зябловой, артист провел десять лет. Их разлучила смерть. Жизнь артистки оборвалась в автокатастрофе около Михайловского, где она организовывала творческие вечера. Женщина была беременна. "Мы были на гастролях, пришло известие об этом. Помню, как в коридоре столкнулся с Лановым. Я увидел, как он побелел прямо на глазах", - вспоминал коллега звезды Алексей Кузнецов в документальном фильме Первого канала "Василий Лановой. Другого такого нет!".

Тамара Зяблова разбилась в аварии. Актриса была беременна

Ирина Купченко помогла артисту пережить смерть второй жены. Василий Степанович женился на ней через год после трагедии и прожил почти 50 лет. В браке родились два сына Александр и Сергей. Наследники не пошли по стопам родителей. Саша поступил на исторический, а Сережа - экономический факультет МГУ.

В 1972 году Лановой вновь женился. Его избранницей стала Ирина Купченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре 2013-го в семье произошла трагедия. Младший сын Сергей умер от сердечной недостаточности в 37 лет. Лановой не любил говорить о своем горе. Купченко и вовсе перестала давать интервью.

Позднее выяснилось, что у Сергея осталась внебрачная дочь Аня, которая жила в Архангельске. Василий Семенович и Ирина Петровна приняли девочку. Она регулярно приезжала на каникулы в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять женщин Василия Ланового

Красивый, с благородными чертами лица - в Народного артиста СССР были влюблены все женщины страны. Раньше артист сердился, когда его называли секс-символом отечественного кино, а в последние годы лишь отшучивался: "Значит, у женщин хороший вкус! (подробности)