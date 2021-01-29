ISU официально подтвердил: у фигуристов будет чемпионат мира

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021 состоится в запланированные сроки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный союз конькобежцев (ISU) официально заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию-2021 состоится в запланированные сроки. Швеция, где ужесточились карантинные меры, все-таки примет турнир с 22 по 28 марта 2021 года, как и было запланировано.

Не имели права отменить второй чемпионат

Решение фигуристы, и особенно фигуристки, ждали с замиранием сердца. В 2020 году чемпионат мира по фигурному катанию уже был отменен из-за коронавируса. А с учетом того, как быстро меняются в женском фигурном катании фавориты, и с тем, насколько скоротечна теперь карьеры фигуристок, второй подряд пропущенный турнир грозил обернуться для кого-то трагедией.

Владимир Морозов и Евгения Тарасова во время выступления в произвольной программе танцевальных пар на чемпионате России 2021 г. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Будут распределятся олимпийские лицензии

Пока неизвестно, как именно пройдет чемпионат мира, будут ли на него допущены зрители. Организаторы прежде всего сосредоточатся на обеспечении безопасности спортсменов. Но сам факт, что турнир состоится обрадовал спортсменов. Тем более, что на нем должны распределятся олимпийские лицензии на Пекин-2022. У России есть все шансы завоевать их максимальное количество: по три в каждом виде программы.

Кто поедет от России?

На грядущем чемпионате мира у России 11 квот из 12: по три – в женском катании, в парах и в танцах, и две – серди мужчин, которые неудачно выступили на прошлом турнире. Пока участие в ЧМ-2021 себе гарантировали только действующие чемпионы России. То есть Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парах, а так же Александра Степанова и Иван Букин в танцах. Остальные путевки будут распределены позже. А значит все оставшиеся старты – Командный турнир и финал Кубка России – приобретают огромное значение.

Александра Степанова и Иван Букин на пьедестале чемпионата Европы, 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России под нейтральным флагом

Когда еще было непонятно, сможет ли Швеция принять чемпионаты мира, звучали призывы перенести турнир в Россию. Но решением CAS наша страна из-за санкций ВАДА не может принимать соревнования такого масштаба. ПО этой же причине российская сборная будет выступать в Стокгольме под нейтральным флагом. Пока непонятно под каким, есть варианты что наша команда будет называться «Федерация фигурного катания на коньках России». Но окончательного решения пока нет.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2021

Женщины, одиночное катание

24 марта, 12:00 (мск): короткая программа

26 марта, 20:00 (мск): произвольная программа

Спортивные пары

24 марта, 20:30 (мск): короткая программа

25 марта, 20:10 (мск): произвольная программа

Мужчины, одиночное катание

25 марта, 13:00 (мск): короткая программа

27 марта, 13:00 (мск): произвольная программа

Танцы на льду

26 марта, 12:45 (мск): ритмический танец

27 марта, 19:00 (мск): произвольный танец

Показательные выступления

28 марта, 16:30 (мск)

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