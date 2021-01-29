Младшего сына Сергея актер Василий Лановой пережил на семь лет. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Василий Лановой пережил своего младшего сына Сергея на семь лет. Знаменитый актер скончался 28 января 2021 года в реанимации из-за осложнений после коронавируса. За свою долгую жизнь Василий Степанович пережил немало потерь, главной из которых стала загадочная смерть младшего ребенка в 2013 году. Эта трагедия стала потрясением не только для знаменитого артиста и его жены Ирины Купченко, но и для друзей, знакомых и поклонников всей семьи звезды театра и кино.

Василий Лановой был женат три раза. И лишь в браке с актрисой Ириной Купченко актер обрел счастье. У супругов родились два сына. К выбору их имен артисты подошли довольно творчески. Старшего сына они назвали в честь поэта Александра Пушкина, а младшего - в честь Сергея Есенина. Александр появился на свет в 1973 году, окончил исторического факультета МГУ. А младший Сергей - в 1976-м. Выпускник экономического факультета МГУ работал в Министерстве финансов, подавал надежды.

Василий Лановой на Кубани, 2019 год. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

"Сыновья - красивые, большие, материал просто божественный. Они относятся к актерству брезгливо. Мы, родители, очень счастливы, что они не стали актерами. В течение всей жизни они два или три раза видели нас на сцене. Мы старались, чтоб актерская зараза к ним не попала", - рассказывал о своей семье Василий Степанович.

А в 2013 году случилось горе. Сергея нашли мертвым в квартире любовницы Ольги Коротиной в Санкт-Петербурге. Женщина работала кризисным психологом, занималась реабилитацией наркоманов. "У Сергея в прошлом были определенные проблемы, трагические ситуации, алкоголь, некоторые поступки. Но он старался их преодолеть. Я же пыталась ему помочь в тяжелых внутренних переживаниях", - цитирует Коротину "Экспресс газета".

Причиной загадочной смерти Сергея была названа сердечная недостаточность. Мужчине было 37 лет. Беды ничто не предвещало, мужчина не жаловался на здоровье. "Сережа был очень глубоким человеком, тонко чувствующим. Он писал стихи и рассказы, много читал", - делилась после его смерти Коротина. Ее не было дома, когда это случилось.

Сергей был моложе Ольги на 10 лет. Но она признавалась, что чувствовала себя с ним, будто он старше и мудрее нее. Мужчина зарабатывал переводами - хорошо знал английский.

Любовь к хорошей литературе Сергей старался передать своей внебрачной дочери Анне. Она появилась на свет от короткого романа Ланового-младшего с женщиной по имени Жанна, девочка жила с матерью в Архангельске. "С Жанной у Сереги случилась кратковременная связь. Ну, как бывает по молодости. Они пересеклись на какой-то вечеринке в Москве. В большой компании веселились буквально все, и, как я понимаю, ребенок мог родиться от кого угодно", - рассказывал приятель Сергея.

Василий Лановой и Ирина Купченко на съемках картины "Странная женщина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Младший сын Ланового и Купченко сделал генетическую экспертизу, убедился, что девочка - его родная кровь. "Насколько я знаю, Аня теперь тоже хочет быть артисткой, как ее бабушка с дедушкой. Серега, кстати, в свое время тоже хотел было пойти в театральное, но родители не дали", - сообщал друг.

Сережа дарил Ане книги, хотел, чтобы она развивалась, была начитанной. При этом контакт с дочкой ему наладить было непросто. Довольно долго девочка стеснялась отца. Не называла его ни папой, ни по имени - просто "ты". Но однажды отец и дочь заговорили о музыке. Оба оказались поклонниками группы "Сплин". Тогда Сергей первый раз назвал дочку Анюта.