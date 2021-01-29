Рюриковичи мы: На Украине нашли у Байдена «княжескую кровь»

Украинский ученый отыскал корни Рюриковичей в родословной президента Байдена. Фото: REUTERS

Это не шутка и не розыгрыш. Случилось то, что не могло не случиться. На Украине действительно утверждают, что Джо Байден – хоть и дальний, но потомок Рюриковичей.

Украинский портал «Историческая правда» опубликовал исследование украинского же историка Олега Стецишина. В нём приводится подробная родословная Байдена, составленная неким Тимом Доулингом, энтузиастом французского сайта любителей генеалогии Geneanet.org. И украинских «патриотов» в обширном семейном древе президента Штатов заинтересовал его предок, живший 600 лет назад в Англии – барон Саймон де Фельбригг.

Стецишин обращает внимание на то, что этот барон был женат на Малгожате Тешинской, дочери знаменитого аристократа из Польши Пшемыслава I Носака.

Не будем утомлять длинным списком исторических личностей, а просто скажем, что в роду Малгожаты значится великий князь и король Руси Данила Галицкий, правнук Владимира Мономаха. А также целая уйма представителей польской элиты, породнившихся в стародавние времена с киевскими правителями и даже с детьми и внуками Владимира Великого.

Украинский историк Олег Стецишин. Фото: Youtube

Получается, что если Доулинг не ошибся с родством Байдена и британского барона и его славянской супруги, принадлежность президента-демократа к легендарным правителям Руси можно считать «доказанной".

Примерно так же доказанной, как раньше "доказывались" украинские корни Иисуса Христа, Будды и пророка Мухаммеда, но это ладно. Давайте представим, что господин Байден – не седьмая вода на киселе, а самый что не наесть Рюрикович, до мозга костей.

Что это дает Украине?

Вот у Трампа жена была уроженкой Словении. Прямо сейчас была, а не тысячу лет назад. И всё равно Штаты Словении вагон с долларами не отправили.

А знаете почему? Потому что американец – это ни разу не национальное понятие. То есть ты вчера был Рюрикович, африканец или мексиканец. Но получил новый паспорт, спел гимн про знамя, усыпанное звездами, и – бабах – ты уже топишь за Америку. Потому что там наплевать, кто ты по языку и по маме с папой – ты гражданин своей страны, равный всем остальным. Да, в ней тоже есть изъяны, но в США хотя бы не додумались бомбить своих соотечественников за то, что они не хотят на «мове» разговаривать.

А теперь «вишенка на торте». Такое мышление, что если у меня родственник – глава обкома партии, ректор вуза или (сделаем поправку на современность) олигарх и мне от этого что-то перепадет, это как бы проявление «советского менталитета». Украина тоталитарное прошлое калёным железом выжигает-выжигает, памятники Ленину сносит-сносит. В Европу семимильными шагами идет-идет. Но страну можно вывезти из СССР, но невозможно вывезти СССР из страны.

И сегодняшних историков новой Украины можно вывезти с хутора в Киев. Но хутор из них самих - вряд ли вывезешь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Байден звонил Путину

Договор СНВ-3 продлят, но перезагрузки отношений между Америкой и Россией, увы, не будет (подробности)