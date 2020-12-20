Зеленский: Байден знает Украину лучше, чем Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Джозеф Байден знает и понимает Незалежную намного лучше, чем его предшественник, ныне действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

«Джо Байден, как мне кажется, лучше знает Украину, чем предыдущий президент. До своего избрания, у него (Байдена – прим. ред.) были близкие связи с Украиной», - сказал лидер соседней страны в интервью газете New York Times.

Зеленский добавил, что преемник Трампа также «хорошо понимает, разницу между Украиной и Россией», менталитет украинцев.

Напомним, сайт kp.ru неоднократно писал, что младший сын демократа Хантер Байден оказался в центре коррупционного скандала с украинской нефтяной компанией Burisma, в которой он был одним из членов совета директоров. В 2015 году конфликт удалось остановить благодаря тому, что его отец на тот момент занимал должность вице-президента США и являлся куратором Украины в Белом доме. Однако скандал разгорелся с новой силой в 2019 году и продолжается по сей день.