"Я буду доказывать все своими результатами": После скандала разъяренный Большунов обыграл всех норвежцев

Александр Большунов на дистанции 15 км свободным стилем вынес всю сборную Норвегии во главе с именитым Йоханнесом Клебо. Фото: REUTERS

Александр Большунов разбушевался. Скандалы на финском этапе, угроза уголовного преследования со стороны финской полиции и возможная дисквалификация не смутили лидера сборной России. На этапе Кубка мира в Швеции Александр на дистанции 15 км свободным стилем вынес всю сборную Норвегии во главе с именитым Йоханнесом Клебо.

Самого Клебо Большунов обогнал больше, чем на минуту. Причем в гонке с раздельным стартом получилось так, что на финише две самых больших звезды лыжного спорта оказались рядом. И в этой имитации финишного спурта Александр не оставил и шанса Йоханнесу.

Но если заглянуть в итоговый протокол, то видно, насколько норвежцы сильны. После Александра Большунова места со 2-го по 4-е заняли норвежцы. И только на пятом месте оказался Иван Якимушкин.

Кстати, финский гонщик Йони Мяки, из-за которого и разразился скандал на этапе Кубка мира в Финляндии, проиграл Большунову более четырех минут. Накануне спортсмены вроде бы пожали друг другу руки. Но Александр не понял, значит ли это примирение после разборок. На лыжне же вопросов не осталось.

«Когда нас прессуют, мы становимся сильнее. Я буду доказывать все своими результатами. На самом деле в разделка – самый тяжелый вид. Ты бежишь один и показываешь то, на что способен. Спасибо все, тем кто поддерживал меня. Но и спасибо тем, кто не поддерживал», - заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Швеции – последняя возможность посоревноваться со сборной Норвегии и прикинуть свои силы и возможности перед чемпионатом мира. Накануне норвежцы заявили, что пропустят этап в чешском Нове Место, который пройдет 20-21 февраля. «Путешествия между европейскими странами все еще означают неприемлемо высокий риск заражения коронавирусом. А ситуация в Чехии остается сложной», – объяснили свой отказ врачи норвежской сборной.

Не исключено, что это стратегическая борьба со стороны сборной Норвегии. Она уже пропустила половину этого сезона из-за опасности заражения коронавирусом. Принесет ли эта тактику успех, станет известно только 25 февраля в Оберсдорфе.

Расписание этапа Кубка мира в Фалуне

30 января, суббота

15 км, классический стиль, масс-старт, мужчины

10 км, классический стиль, масс-старт, женщины

31 января, воскресенье

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины