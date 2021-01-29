«Дворец Путина» оказался строящимся апарт-отелем

Увиденное на месте сильно отличалось о того, что показал Навальный

Кичливые интерьеры, помпезная мебель, аляповатая лепнина, тонны позолоты, казино - таким в своем «расследовании» вернувшийся из Германии блогер представил тайный «дворец Путина» под Геленджиком. Залы и спальни забиты дорогущей итальянской мебелью, с потолков свисают хрустальные люстры, количество диванов на квадратный метр поражает воображение.

Журналистам Mash и ВГТРК удалось окунуться в это «великолепие». Правда, увиденное на месте сильно отличалось о того, что показал Навальный.

1. «Во дворце уж четверть века аквадискотека!». Эпизоды «расследования» уже разошлись на мемы, по его сюжету слагают песни. Одна из них посвящена объекту перед «дворцом», которую автор видео назвал «аквадискотекой» - необходимый атрибут любого главы государства. Строители уверяют, что это просто фонтан. Лукавят, барная стойка там так и напрашивается.

«Аквадискотека» - необходимый атрибут любого главы государства

2. Парадный вход во «дворец», по версии Навального, украшают ворота - точная копия ворот Зимнего дворца, что штурмовали в октябре 1917 после выстрела «Авроры». В реальности никаких ворот здесь не оказалось. Видимо революционные матросы растащили на металлолом.

Парадный вход во «дворец», по версии Навального, украшают ворота - точная копия ворот Зимнего дворца

3. Чего, по мнению Навального, не хватает некурящему президенту? Ну конечно кальянной! Приглушенный свет, мягкие диваны, сцена с шестом для стриптиза - именно так мы себе подобные заведения и представляем, правда? Шеста журналисты не обнаружили, как и мягких диванов. Помещение из «голого бетона» сейчас служит в качестве раздевалки-бытовки для строителей. Так что зависнуть можно только на вешалках для рабочей робы.

Чего, по мнению Навального, не хватает некурящему президенту? Ну конечно кальянной!

4. 18-метровая «комната грязи» значилась в проект, который продемонстрирован в «расследовании». Скептики предполагали, что авторы просто неправильно перевели слово с английского и на самом деле это - прихожая. Его фотографий общественности не показали, но судя по кадрам журналистов, побывавших там, это единственное, что соответствует своему названию. Прибраться там действительно не помешает. Впрочем, в будущем там появятся душевые.

«Комната грязи» сейчас выглядит так

5. Как человек культурный, не чурающийся высокого искусства, хозяин такого дворца не смог бы обойтись без личного театра. Который и предъявили в «расследовании». Со сценой, бархатными бордовыми кулисами, «плюшевыми диванами» для немногих зрителей...

Журналисты правда обнаружили только бетонные сваи и намеки на будущую сцену, а строители и вовсе обозвали храм Мельпомены «концертной площадкой». Ну а какой дом отдыха да без актового зала?

Хозяин такого дворца не смог бы обойтись без личного театра

6. На «веселых картинках» Навального внешний вид дворца представлял величественное зрелище. Однако при ближайшем рассмотрении журналистами оказался затянут в строительные леса и обложен хламом в лучших традициях долгостроев. В интервью телеканалу «Россия» строители сообщили, что возводят апарт-отель и завершат все работы лет через пять.

На «веселых картинках» Навального внешний вид дворца представлял величественное зрелище

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