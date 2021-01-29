Не «комната для грязи», а душ. И никаких ворот с орлом: Журналисты пробрались во «дворец» в Геленджике

Скандальный особняк в Геленджике впервые сняли таким, какой он есть на самом деле Фото: Кадр видео

Наверно, у репортеров канала Mash сжималось сердце, когда они подъезжали ко «дворцу», провозглашенному «путинским». Еще бы! Сенсация! Сейчас посмотрят на кальянную с шестом, увидят нашумевшую аквадискотеку, посидят в комнате с лечебной грязью.

Журналистская удача случилось. Но не совсем такая, какую ожидали.

Репортеры реально пробрались на территорию того самого «дворца» из «расследования» Навального. Это им помог сделать проводник — представитель технического надзора, который следит за работами во «дворце» уже 6 лет. Строитель несколько раз отказывался, но в итоге журналистам удалось его уговорить.

Резиденция на мысе Идокопас Фото: Кадр видео

Условия были просты: на всю съемку есть один час. Поэтому по садам и виноградникам погулять не удалось. Но «дворец» увидели и засняли вживую. Как есть. И снаружи, и внутри.

Что же видят те, кто въезжает на территорию теперь уже самого известного в мире особняка? Везде расставлены строительные леса. Разбросаны лопаты, бетономешалки, кульки с цементом. Работы идут черновые. Никакой отделки, тем более мебели. А у парадного въезда… нет ворот с копией царского двуглавого орла. Даже обидно.

Ребята идут внутрь. Там один сплошной бетон. Кругом ходят строители. Что-то сверлят, бурят, замешивают. Нулевой этап строительства. Не позовешь сюда друзей, чтобы похвалиться перед ними кальянной. Ее тоже нет. Никакого шеста. Никаких диванчиков. Тут рабочие устроили бытовку. Разложили каски, робы. Наверно, иногда курят. Но не кальян, а свои сигареты.

Репортеры реально пробрались на территорию того самого «дворца» из «расследования» Навального. Фото: Кадр видео

Журналисты двигаются дальше - в «комнату грязи». Опять ошибка в «расследовании». По проекту тут - душевые. Ну, а грязи хватает во всем дворце. Правда, она не лечебная, а строительная. Правее от парадного входа стоит прославленная Навальным «аквадискотека». Только сами строители называют это место фонтаном. Так и есть - фонтан. Но до его запуска еще очень далеко.

- Бетонная комната за бетонной комнатой. И так везде, - говорит главред Mash Максим Иксанов. - Фасад здания закончен. На стенах виден мрамор. Но все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни ванные, гардеробные. По расчетам нашего проводника, зафиналят проект не раньше, чем через 5-6 лет. При этом работают как-то не торопясь.

Возникает вопрос. Откуда в «расследовании" Навального возникли внутренние виды дворца? Царские покои. Казино, кальянная, театр. Шест. Их просто нарисовали графисты. Выглядит очень убедительно, но на деле … ничего нет! И сколько стоила такая голливудская работа видео-илюстраторов? Наверно, на потраченные деньги можно построить свою реальную «аквадискотеку», а не просто фонтан. И откуда деньги на такой дорогой двухчасовой фильм?

Одна из комнат "дворца". Фото: Кадр видео

КТО ВЛАДЕЛЕЦ?

В 2011 году бизнесмен Александр Пономаренко говорил в интервью «Коммерсанту», что купил особняк за 350 миллионов долларов. Но это не «дворец», а… гостиничный комплекс.

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