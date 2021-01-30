Оскандалившаяся дочь Алсу продолжает победоносное шествие. Теперь — в мультсериале «Союзмультфильма»

Микелла Абрамова получила новое назначение: исполнила песню в анимационной работе «Енотки» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все помнят дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, победу которой в шоу «Голос.Дети» впервые за всю историю проекта аннулировали после скандального расследования. Киберсыщики тогда выяснили, что боты накручивали голоса в пользу десятилетней девочки с бешеной скоростью. Родители Микеллы открестились от причастности к этому ЧП. А вокалистка спокойно продолжила карьеру.

Сперва Микелла стала соведущей программы «Спокойной ночи, малыши!», потом мама, проча дочке большое будущее, зарегистрировала ее имя как товарный знак, а теперь Абрамова получила работу в студии "Союзмультфильм".

12-летняя девочка спела песню для нового мультсериала «Енотки».

- Друзья, хочу поделиться с вами прекрасной новостью, - написала в Инстаграме юная певица. - Я стала исполнительницей песни «Снежинка» в самой первой серии!

В комментариях стремительно развивающуюся карьеру Микеллы оценивают известные персоны. Ее хвалят певица Зара, жена генпродюсера НТВ Яна Батыршина и другие. То ли еще будет!

Мультфильм, посвященный жизни и приключениям семи веселых и разноцветных енотов, был 28 января презентован «Союзмультфильмом» на онлайн-платформе PREMIER. И комментарии к промо-ролику мультика в Youtube почему-то отключили.