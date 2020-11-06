С золотой ложкой во рту: Дочь Алсу стала товарным знаком, а сын Яны Рудковской получил первую роль

Алсу с дочкой Микеллой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Простые смертные начинают путь на этой планете с нуля. С самых низов. Выгрызая землю и проталкиваясь сквозь толпы таких же, алчущих успеха. Детям знаменитостей попроще — рядом всегда есть мама и папа, готовые придать нужный импульс карьере в правильном направлении. «КП» собрала несколько наглядных примеров того, что родиться с золотой ложкой во рту не так уж и плохо.

Микелла Абрамова, 12 лет

Самый громкий скандал шоу «Голос» был связан именно с ней — дочь Алсу Микелла Абрамова странным образом выиграла проект, после чего проверка выявила фальсификацию в ходе голосования и результат был аннулирован. Однако это вовсе не помешало развитию карьеры девочки. Даже наоборот. Микелла продолжает петь, стала соведущей шоу «Спокойной ночи, малыши!», а у мамы на нее серьезные планы.

Микелла Абрамова с Хрюшей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алсу на днях зарегистрировала имя дочери как товарный знак. На себя артистка оформила несколько вариаций сценического псевдонима дочки: Mikella Abramova, Mikella, Микелла Абрамова и Микелла. Видимо, чтобы никто не покусился. Теперь под указанным именем можно выпускать духи, одежду, ювелирные изделия и давать рекламу. То ли еще будет!

Маша Банщикова, 3 года

Совсем маленькая дочь звезды сериала «Ищейка», питерской актрисы Анны Банщиковой, готовится к работе вместе с мамой в шестом сезоне ироничного детектива. И для первой же роли девочке пришлось пойти на....страшные жертвы. Ей обстригли роскошную шевелюру! Все потому что в «Ищейке» Маша играет мальчика. Причем, уже не в первый раз.

Маша Банщикова играет мальчика в сериале "Ищейка".

До этого девочка появилась в кадре в полугодовалом возрасте, а с третьего сезона стабильно играет сына главной героини. Тогда еще режиссер проекта Дмитрий Брусникин убедил Анну Банщикову, что это будет интересный и необычный опыт, о котором девочке потом интересно будет вспоминать.

Саша Плющенко, 7 лет

Знаменитый на весь инстаграм Гном Гномыч (так зовут сына Сашу продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко) не только нарастил аудиторию аккаунта до полумиллиона человек. Не только тренируется под тщательным присмотром отца. Теперь он еще и в кино снимается!

- Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале «Чума», - подписал он короткое видео, на котором изображен в средневековом костюме. - Как вы думаете, кого я играю?

Саша Плющенко на съемках сериала "Чума".

«Принц», - предполагают подписчики. Видимо, знакомые с сюжетом комедийного проекта «Чума» (второй сезон вскоре выходит на платформе IVI). Сюжет сериала связан с вымышленным средневековым городом Нищбург, жители которого пытаются справиться с карантинными реалиями. В проекте вместе с Гном Гномычем заняты Зоя Бербер, Максим Лагашкин, Евгений Чепурченко, Иван Охлобыстин и другие.

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