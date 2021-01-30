«Похоже, что этих дармоедов до пенсии кормить будут!»: в феврале начинаются съемки «Дома-2»

Орлова, Бородина и Бузова вели «Дом-2». Сейчас Орлова осталась без работы. А Ксения и Ольга остались на ТНТ в проекте «Бородина против Бузовой». Потянут ли их зарплаты в новом «Доме-2» — большой вопрос. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже месяц в эфире нет «Дома-2». Впервые за шестнадцать с половиной лет. Канал ТНТ в конце года закрыл проект из-за нерентабельности. Первые сокращения начались полгода назад, когда закрыли две из трех площадок шоу. Очень дорогой в производстве проект давно уже не входил в топ самых популярных проектов канала. Поэтому было решено сосредоточиться на хитах ТНТ – сериалах и юмористических проектах. «Дом-2» закрыли, но убивать окончательно «курицу, которая раньше несла золотые яйца» жалко. При грамотном менеджменте к узнаваемому (пока еще не забытому) бренду можно привлечь внимание зрителей, получить просмотры, а значит в перспективе рекламные доходы. Однако продавать бренд за бесценок не хочется, а за большие деньги не каждый купит. Что же будет с «Домом-2»?

Этот вопрос чаще всего задают экс-сотрудникам «Дома-2». «На проекте зарезервировали часть участников», - отвечает Ольга Бузова. «В эфир вернут часть героев», - сообщает Ксения Бородина. Обе ведущие не уверены, что их зарплаты на новом «Доме-2» потянут – могут взять кого-то одного. Ксения и Ольга сейчас ведут ежедневный утренний проект на ТНТ «Бородина против Бузовой», где снимаются герои «Дома-2». Для них это большой плюс - хоть небольшой гонорар, но начисляют, а также поклонники не забывают.

И вот первые новости с Поляны. В резерве телестройки оставили 15 участников – часть находятся на площадке: живут в домах бесплатно, а продукты покупают на свои деньги. На этой неделе всех предупредили: «Не планировать поездки на конец месяца, скоро начнутся съемки!» В конце февраля планируют съемки обновленного «Дома-2». Сначала запишут первый блок программ, «пилот» оценят. А потом уже примут решение о показе. Участникам пока не объявили, где их будут показывать. Чаще других на Поляне упоминается два варианта: канал «Суббота» (с февраля так будет называться телеканал «Супер») и онлайн платформа. Где покажут «Дом-2» - пока секрет, как и дата эфира. Но участники рады новостям – ожидание всех уже утомило.

Последнее фото героев «Дома-2» на ТНТ. Часть этих ребят вернется в эфир. Фото: СОЦСЕТИ

«Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников. Естественно, что героев могут поменять и обновить», - рассказал нам экс-менеджер «Дома-2». Все права на «Дом-2» принадлежат ТНТ. В переговорах участвуют и свои, и сторонние компании.

Интересовался правами на проект один из банков, но дальше интереса дело не продвинулось. А вот создатель «Дома-2» включился в борьбу за проект – Валерий Комиссаров отправил на ТНТ предложение о выкупе прав на «Дом-2». Комиссаров ответил на наш вопрос о сумме возможной сделки – сколько могут стоить эти самые права. Валерий Яковлевич объяснил kp.ru: «Сумму сделки сказать сложно, потому что с одной стороны проект закрыт, а это означает, что он должен стоить не очень дорого. Но, с другой стороны, это абсолютно узнаваемый бренд легенда, известный нескольким поколениям. В любом случае скоро узнаем».

Весной увидим новый «Дом-2». А пока фанаты шоу, узнав от героев телепроекта о скором возобновлении съемок затеяли в социальных сетях бурное обсуждение. Многие соскучились по «Дому-2». Но некоторые зрители не рады перспективам увидеть «старичков» шоу. Дают советы продюсерам. Вот самые частые. «Состав обновите! Пусть сами питаются – за свои деньги. И работают, пусть содержат себя сами. Вот это будет интересно». «Зачем начинать съемки, если все участники старые, почему полностью не обновили состав. Опять начнется – грязь, маты». «С этим составом просто утопия. Ничего нового не покажут эти старые пары». «Похоже, что этих дармоедов до пенсии кормить будут!»

Обновить состав участников – самое простое. Это не дорогая техника и интерьер площадки. У новых хозяев задачи будут посложнее – оптимизировать расходы, обновить формат, сделать шоу современным и привлечь аудиторию. Получить или нет – пока неизвестно. Тем временем на Поляне продолжаются съемки реалити с ТиkТоkeрами.

Участники «Дома-2», которых оставили на Поляне в качестве резерва, пока переживают – ведь нет никаких гарантий и уверенности, что обновленное шоу примут новые хозяева и их оставят. Поэтому времени зря не теряют – открыли совместный проект на YouTube.