Бенефициаром «дворца» в Геленджике является Аркадий Ротенберг

Бизнесмен рассказал про строительство апарт-отеля. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Всего сутки прошли с того момента, как журналисты Telegram-канала Mash побывали на объекте, который несистемная оппозиция сенсационно назвала «дворцом Путина» в Геленджике и попросили собственника выйти с ними на связь. И он это сделал. Аркадий Ротенберг дал интервью главреду канала, отрекомендовавшись бенефициаром.

- Там достаточно сложный был объект. Мне удалось несколько лет назад договориться с кредиторами, и я стал бенефициаром этого объекта несколько лет назад, - признался Ротенберг и признался, что это место – настоящая находка.

Что же там такое строится? По признанию Ротенберга – это апарт-отель. И для него этот бизнес не является какой-то новой сферой.

Нынешнее состояние объекта Ротенберг оценивает, как неудовлетворительное, но обещает, что через полтора, максимум, два года отель уже будет сдан. Фото: МЭШ

- Комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым я занимаюсь. Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объёмов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса. Важно, чтобы в перспективе у жителей, с разными финансовыми возможностями был выбор - слетать в хороший отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы или же провести отпуск в качественных гостиничных комплексах на берегу Чёрного моря, в Белокурихе или на Камчатке, - пояснил свою мотивацию Ротенберг и объяснил, что подобные отелили у него есть и в Крыму, и на Дальнем Востоке, и на Алтае.

- Я часто путешествую внутри страны, многие из увиденных мной мест благодаря усилиям региональных и федеральных властей за последнее время стали инвестиционно-привлекательными. Считаю, что в России достаточно много перспективных мест, для развития гостиничного бизнеса разного уровня, - объяснил свой выбор объектов для инвестиций Аркадий Романович и объяснил, что после сдачи отеля тот же интервьюер сможет приехать в него отдохнуть, и даже пообещал скидку.

Что же там такое строится? По признанию Ротенберга – это апарт-отель. И для него этот бизнес не является какой-то новой сферой. Фото: Кадр видео

- Ещё один принципиальный вопрос, из-за которого меня заинтересовала гостиничная сфера - работа моих инвестиций именно внутри страны, - объяснил Аркадий Ротенберг пользу от таких вложений для экономики. - Работа с максимальной пользой: появление гостиницы позволяет добиться кумулятивного эффекта, появляются подряды у строителей, у логистики, у производителей продуктов питания, начинает развиваться необходимое образование, медицина, увеличивается количество рабочих мест, а у местных властей появляются средства (через налоговые отчисления) на развитие инфраструктуры

Фото: МЭШ

Нынешнее состояние объекта Ротенберг оценивает, как неудовлетворительное, но обещает, что через полтора, максимум, два года отель уже будет сдан. И тогда можно будет оценить и «шикарное место», и сам отель по достоинству.

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