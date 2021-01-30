Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Любовник-хоккеист требует от семьи Юлии Началовой 50 миллионов за квартиру раздора

Сайт kp.ru публикует фото роскошных апартаментов певицы, которые сейчас выставлены на продажу
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
КомментироватьОставить комментарий
При жизни Началова сама отписала жениху половину просторных апартаментов

При жизни Началова сама отписала жениху половину просторных апартаментов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько месяцев после смерти Юлии Началовой ее экс-бойфренд, хоккеист Александр Фролов, с которым артистка судилась за собственную квартиру, не давал о себе знать. Близкие предчувствовали: это затишье перед бурей, и спортсмен когда-нибудь заявит свои права на жилье, которое должно было перейти по наследству дочери певицы, маленькой Вере Алдониной.

Фото: Циан

Фото: Циан

Дело в том, что при жизни Началова сама отписала жениху половину просторных апартаментов, которые достались ей после развода с Евгением Алдониным. Хоккеист уверял, что заплатил звезде за недвижимость 20 миллионов рублей - мол, Юле нужны были деньги на запись песен в Америке. Почему он просто не дал нужную сумму любимой женщине, - вопрос открытый. Также как и версия событий Юлии Началовой: все подробности сделки, обернувшейся грандиозным скандалом, звезда унесла с собой в могилу...

Фото: Циан

Фото: Циан

И вот сегодня стало известно, что Александр Фролов не собирается делать благородных поступков и отдавать дочери Началовой свою половину квартиры. Как сообщили источники «КП», по инициативе хоккеиста-совладельца жилье выставлено на продажу. Это kp.ru также подтвердила пресс-секретарь и близкая подруга певицы Анна Исаева.

Фото: Циан

Фото: Циан

- Это случилось не после выхода фильма, как кто-то может подумать, а происходит уже довольно давно. Квартира продаётся с осени 2020 года, тогда же мы начали собирать и вывозить оттуда вещи. Фролов не отступил, - рассказала kp.ru Исаева.

Таким образом, бывший жених претендует на половину стоимости апартаментов. Это значит, что родителям Юлии придётся не только проститься с ее любимой квартирой, но и подыскать для внучки куда более скромное жилье. При этом Фролов, видимо, испытывает финансовые трудности, так как требует продать недвижимость как можно скорее. На просьбы семьи Началовых подождать и дать возможность Вере расти в привычных условиях, он не реагирует: диалога между совладельцами нет, всеми вопросами от имени спортсмена занимаются профессиональные юристы.

Фото: Циан

Фото: Циан

Сайт kp.ru разыскал ту самую квартиру на популярном сервисе объявлений. Как выяснилось, четырёхкомнатная квартира Началовой площадью 167,5 «квадратов» на 9 этаже высотки у метро «Славянский бульвар» ищет новых хозяев с 20 октября прошлого года.

Фото: Циан

Фото: Циан

- Срочно! Торг! Квартира с дизайнерским ремонтом и эксклюзивной мебелью, два санузла, гардеробная, хозблок, сауна. Четыре собственника, свободная продажа, - гласит объявление.

В данный момент цена апартаментов составляет 100 миллионов рублей, так что Александр Фролов претендует на 50 млн. К слову, дизайнерский ремонт спортсмен когда-то делал здесь на свои деньги, собираясь жить с Началовой долго и счастливо. Главным предметом гордости артистки была гардеробная, полностью облицованная натуральной крокодиловой кожей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грандиозный обман: обнародованы предсмертные сообщения Юлии Началовой

Уже почти в беспамятстве певица умоляла близких скрыть правду (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: скандал