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Штурмовавший Капитолий "викинг" готов давать показания против Трампа

Его свидетельства могут сыграть решающую роль в деле об импичменте
Юрий МАЙБОРОДА
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Если вина Чанси будет доказана, ему грозит провести не менее десяти лет за решеткой, поэтому дебошир решил все свалить на Трампа

Если вина Чанси будет доказана, ему грозит провести не менее десяти лет за решеткой, поэтому дебошир решил все свалить на Трампа

Фото: REUTERS

Джейкоб Чанси, которого американская пресса называет то шаманом, то викингом, принимал самое активное участие в штурме Капитолия 6 января.

После ареста ему были предъявлены обвинения в участии в гражданских беспорядках, хулиганстве, препятствовании официальному процессу и прочем.

Если вина Чанси будет доказана, ему грозит провести не менее десяти лет за решеткой, поэтому дебошир решил все свалить на Трампа.

О желании Чанси свидетельствовать против 45-го президента США заявил его адвокат Альберт Уоткинс:

– Мой клиент слышал часто повторяемые слова президента Трампа. Слова президента должны что-то значить. Принимая во внимание миролюбие и уступчивость, с которыми Чансли вел себя, было бы уместно и почетно, если бы президент помиловал его и других единомышленников, миролюбивых людей, которые откликнулись на призыв президента Трампа с благородными намерениями.

К слову, «миролюбие и уступчивость» Чанси проявил и в федеральной тюрьме, в которую его поместили после ареста: он потребовал, чтобы ему давали исключительно органическую еду, а получив отказ, объявил голодовку. Судья был вынужден требование арестанта удовлетворить.

Чанси - не единственный, кто решил оправдать свое участие в штурме Капитолия за счет Трампа: недавно таким же образом поступила и агент по недвижимости из Техаса Дженна Райан, участвовавшая в беспорядках:

– Я следовала за президентом. Я следовала тому, к чему нас призывали. Он попросил нас прилететь туда. Он попросил нас быть там.

Слушания по делу об импичменте должны начаться в Сенате 8 февраля.

Сенатор Линдси Грэм, убежденная сторонница Трампа, считает, что приглашение Чанси для дачи свидетельских показаний – не лучшая идея:

– Я не могу придумать лучшего способа превратить предстоящий процесс по делу об импичменте в полный цирк, чем вызвать шамана в качестве свидетеля по какому-либо делу.

Так или иначе, но свидетельства Чанси и других активистов штурма Капитолия против Трампа могут действительно склонить чашу весов в сторону импичмента.

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