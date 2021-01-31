Племянница Камалы Харрис наживается на имени своей тети

Выяснилось, что родственница мадам вице-президента прибыла на церемонию инаугурации на частном самолете Фото: REUTERS

Мина Харрис, племянница вице-президента США Камалы Харрис начала создавать множество проблем для своей высокопоставленной тетушки.

Выяснилось, что родственница мадам вице-президента прибыла на церемонию инаугурации на частном самолете, который предоставил ей один крупнейших спонсоров Демократической партии. Журналисты за Миной не следили, она сама проболталась об этом, опубликовав сотни фотографий в своем Instagram.

А ведь она и сама могла оплатить аренду частного лайнера, поскольку зарабатывает немалые деньги на книге, занимающую сейчас четвертое место в списке бестселлеров The New York Times. Это детская книга, рассказывающая о Камале Харрис и матери Мины – «Большая идея Камалы и Майи».

Она вышла в свет в июне 2020 года, до того, как Камала Харрис стала вице-президентом США. Но теперь возникает вопрос – может ли далее Мина получать гонорары за свой труд, так как согласно американским законам, никто не может наживаться на использовании имени и изображения второго по значимости государственного деятеля.

Канцелярия Харрис уже опубликовала следующее сообщение:

- Вице-президент и ее семья будут придерживаться высочайших этических стандартов. Имя вице-президента не должно использоваться в коммерческих целях.

Также Мине, судя по всему, будет запрещено продавать одежду ее собственного бренда Phenomenal, на которой указано имя тети. В Интернет-магазине уже сняты с продаж купальник «Камала Харрис», футболки и безрукавки «Камала».