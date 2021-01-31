Акции протеста к востоку от Урала оказались очень малочисленными

К настоящему времени акции протеста прошли уже на Дальнем Востоке и в ряде городов Сибири и у заводил протеста вызвали лишь уныние и разочарование Фото: Мария ЛЕНЦ

Вторая акция протеста сторонников Навального после возвращения их лидера из Германии и помещения в СИЗО явно не удалась. К настоящему времени акции протеста прошли уже на Дальнем Востоке в ряде городов Сибири, дошли до Екатеринбурга и у заводил протеста вызвали лишь уныние и разочарование. Их ставка на многочисленность не оправдалась.

В столице Приморья на акцию вышли в общей сложности не более 250 человек (причем, вместе с журналистами и зеваками). Участников акции на площади Борцов собралось немного, не больше 50 человек, а после начала задержаний особо ретивых, те, кто только подтягивался, изменили свой маршрут и по призыву организаторов рванули на лед в заливе, подальше от ОМОНа. Решение, мягко говоря, неразумное, поскольку накануне во Владивостоке была оттепель, а лед покрылся трещинами.

В столице Приморья на акцию вышли в общей сложности не более 250 человек (причем, вместе с журналистами и зеваками) Фото: REUTERS

В Петропавловске-Камчатском число митингующих едва перевалило за 20 человек.

В Хабаровске собрались менее ста человек, сначала было человек 50-60, потом еще несколько десятков подтянулись.

В Южно-Сахалинске на акцию протеста вышел один человек. А по некоторым сообщениям, и он пришел не поучаствовать в протесте, а посмотреть. Количество протестующих по всему Сахалину не дотянуло и до пяти человек.

В Магадане, по самым «оптимистичным» оценкам требовать «свободу Навальному» вышли чуть более 40 местных граждан.

В Якутске утверждать, что они «тут власть» пришли менее 30 активистов. Причем, в Якутске сегодня теплее, чем неделю назад, так что погода тут не сыграла никакой роли. Как, впрочем, и в большинстве других городов за Уралом. И свалить все на фактор дедушки Мороза не получится.

Самые активные участники акции оказались в Иркутске. Они пошли «гулять» по улицам, при этом специально переходя через проезжую часть и создавая пробку. Полицейские сначала перекрывали движение, а потом Росгвардия просто перекрыла участникам акции путь. Количество участников без журналистов и зевак вряд ли перевалило за сотню. Одной пожилой и весьма активной женщине стало плохо во время ее обличительных речей в адрес правоохранителей, и ее тут же стали оказывать медпомощь. Но в чатах протестующих тут же стали усиленно разгонять фейк, будто ее избили росгвардейцы.

В Биробиджане и Благовещенске в сумме в обоих городах количество протестующих составило ровно ноль человек. А в Красноярске для немногочисленных зевак и сил правопорядка одним из главных стал вопрос, хватит ли протестующих для того, чтобы замкнуть хоровод вокруг главной городской елки.

Самую многочисленную акцию на данный момент собрал Новосибирск. Там вместе с журналистами собралось более двухсот человек. Но для города-миллионника это сущая мелочь, меньше статистической погрешности.

В Томске на митинг вышел один-единственный человек. Но, с учетом того факта, что он поднял флаг в цветах Георгиевской ленты, его вряд ли можно считать сторонником Навального.

В Барнауле, где протестующие неделю назад пытались активно противодействовать полиции, на митинг собрались менее 20 человек.

Да, еще впереди крупные города европейской части России, Екатеринбург, и, особенно, Санкт-Петербург с Москвой, в которых активность любых протестов всегда традиционно выше. Но уже сейчас можно сказать, что, по крайней мере, не столицы, а Россия, вся остальная Россия проигнорировала призывы выходить на акции, не поддержала все эти горячие призывы и провокации и отказала в доверии команде Навального и ему самому.

И еще, что очень важно – детей на сегодняшних митингах практически нет. ВО всяком случае, пока. И это действительно радует.

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