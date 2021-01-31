«Погуляли» по России с белорусско-украинским мотивом

Несанкционированные митинги оппозиции 31 января в Москве оказались как две капли воды похожи на минские «кошки-мышки». И даже на украинские Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сетевые конспирологи накануне второй акции оппозиции 2021 года сходились во мнении, что митинг-шествие будет менее масштабным, чем первый, а стражи порядка – более жесткими. Логика простая. 23 января радикалы умудрились спровоцировать серьезные столкновения, в которых пострадали силовики и водитель машины ФСБ, на автомобиль которого напали, а ему самому повредили глаз. После такого назначить точку сбора на Лубянке – это надо быть очень увлеченным революционером. Впрочем, когда штаб Навального призывает людеи выйти под здание ФСБ (режимный, вообще-то, объект) из Германии, рисковать ему особо нечем. А вот люди, которые собирались туда, рисковали встретить жесткий отпор силовиков. Око за око, как говорится.

В течение недели следователи и оперативники методично отлавливали всех причастных к предыдущим беспорядкам, среди которых оказались как взрослые профессиональные бойцы, так и юные тиктокеры, вышедшие на «веселую движуху».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Десятки уголовных дел и жалобные видео с раскаяниями дебоширов должны были охладить самые горячие головы. К тому же к выходным стало понятно, что один из детонаторов митингов оказался холостым. «Дворец Путина», в котором, по утверждениям Навального, президент проводит чуть ли не все свободное время, оказался недостроем с голыми бетонными стенами. И вообще — это будущии апарт-отель.

Но те, кто все-таки вышел 31 января на митинги, привыкли верить своему кумиру Навальному на слово. Зачем им доказательства?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАРШ «ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»

Еще на подъезде к Садовому кольцу стало понятно, что у «революции» что-то пошло не так. Силовиками был блокирован практически весь центр. Ни о какой Лубянке, разумеется, не может быть и речи. При этом были закрыты ближайшие к точке сбора станции метро.

И тогда «протест» начал действовать по-белорусски. Под команды Телеграм-каналов началось броуновское движение по улицам города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Идем к «Сухаревской», - руководили координаторы в Телеграм в смартфоны толпы. И от Лубянки по Сретенке пошел настоящий марш «желтых жилетов» - журналистов, облаченных в желтые накидки «ПРЕССА».

«Вас тут больше, чем нас», - жаловался мне редкий оппозиционер, встреченный по дороге. А мимо ехали автозаки - встречать людей в новой точке сбора. Полиция тоже читала Телеграм.

Уверенно и технично омоновцы паковали людей сначала на «Сухаревской», затем на «Красных воротах», потом на площади трех вокзалов, где люди сначала покричали «Живе Беларусь!», а затем попрыгали под кричалку «Аквадискотека». Если смотреть эти кадры без звука — копия классического украинского: «Кто не скачет, тот москаль!».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Идем на «Красносельскую», - командует Телеграм. И толпа послушно идет.

«Идем к «Сокольниками», - снова меняют маршрут в Телеграм. И колонна протеста направилась в сторону СИЗО «Матросская тишина», где скучает Навальный. Но одолеть пикеты полиции удалось не всем. Силовики быстро перебрасывали в нужную точку подкрепление. В итоге толпа у изолятора при виде подъезжающих автозаков предпочла ретироваться.

«ЛЮБЕЗНО ПРОШУ В АВТОБУС»

Несколько наблюдений по итогам очередной протестной акции. Во-первых, полиция снова показала, что у нее крепкие нервы. Иные задержания так и хотелось назвать «бархатными», со «спасибо-пожалуйста» и «любезно прошу в автобус». Жесткие задержания, конечно, тоже были. И стороннему наблюдателю могло показаться, что силовики хватают кого попало. Но я заприметил двух подполковников, которые давали указания «группам захвата».

Бытует мнение, что именно такие задержания «мирно стоящих» москвичей провоцировали столкновения 23 января. Однако 31 января ничего подобного не случилось. И это - во-вторых. Ярко выраженного «боевого ядра» протеста, провокаторов стычек с силовиками, в Москве не было. Возможно, большую часть «берсерков» накануне переловили. Но факт - обострять в воскресенье протестующие не хотели.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну и в-третьих, в этот раз было значительно меньше детей. Очевидно, картинка раскаивающегося именитого тиктокера, задержанного за нападение на машину ФСБ, произвела на «юных революционеров» неизгладимое впечатление.

За неделю столичный протест заметно «похудел», однако это не значит, что он сдулся. Да, людей в Москве вышло еще меньше, чем в прошлую субботу. Однако не стоит недооценивать возможности сетевой мобилизации по какому-то громкому поводу. И протесты могут вспыхнуть с новой силой в любой момент. Впрочем, возможно, их постараются сделать перманентными - по белорусскому сценарию. И, возможно, уйдут из центра городов на периферию. Как в Минске. Но будут ли это терпеть жители спальных районов Москвы — еще вопрос.

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