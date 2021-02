Красавица, которая сделала Антихриста чудовищем

Мэрилин Мэнсон Фото: REUTERS

Накануне бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в насилии. Тут же с исполнителем разорвал контракт лейбл, и артиста вырезали из сериала «Американские боги»

Мэнсон сжигал американский флаг, рвал на сцене библии пачками, раскапывал могилу и курил размельченные кости (эпизод из его автобиографии). В общем, делал всё, чтобы оправдать свой статус «антихриста». Собственно, с альбома «Antichrist superstar» и начался успех урожденного Брайана Уорнера. Прогрессивные американцы радостно хлопали в ладоши: «Ах, наш милый эпатажный Мэнсон!»

Но (привыкайте, в этом тексте будет много «но») стоило бывшей невесте певца — актрисе Эван Рейчел Вуд — написать пост в Инстаграме, что экс-бойфренд ее обижал, и карьера «антихриста» рухнула, как карточный домик.

«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон, - неожиданно вывалила на своих подписчиков чертову дюжину запылившихся скелетов и обид звезда «Мира дикого запада». - Он годами ужасно издевался надо мной. Мне промыли мозги и манипуляцией заставили подчиниться. Я больше не могу жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я собираюсь обличить этого опасного человека...»

Напомню, это всего лишь пост в «Инсте». Но его хватило, чтобы лейбл «Loma Vista» тут же без суда и следствия разорвал контракт с исполнителем. Лейбл, который 3 года назад выпустил песню Мэнсона «Мы, ***, знаем, где ты живешь» и спонсировал клип на нее. В ролике, кстати, певец во главе адских монашек врывается в дом к добропорядочной американской семье и устраивает там сексуальный террор. Увидь такое Виталий Милонов, и Мэнсону навсегда был бы заказан въезд в Россию-матушку. А в США всё было ок. 5 миллионов просмотров на YouTube, успешный тур по стране.

И тут вдруг вылезла бывшая зазноба. К аннулированному музыкальному контракту быстро добавилась стандартная схема, обкатанная на Кевине Спейси и Джонни Деппе. Роль проштрафившегося певца вырезали из сериала «Американские боги»...

Я считаю, что насилие неприемлемо в любом его проявлении — будь то омоновская дубинка, или домашняя зуботычина. Но! Во-первых, мадам Вуд, где твои доказательства? А во-вторых, почему ты ждала 10 лет??

Мэнсон и Эван начали встречаться в 2007 году. Вуд во всех интервью заявляла, что была фанаткой Мэрилина (ей тогда было 19, ее ухажеру — 38); что отношения с ним — это сбывшаяся мечта и т. д., и т. п. Актриса даже на какое-то время забила на свою кинокарьеру и отправилась с рокером в его мировой тур с говорящим названием «Изнасилование мира».

Если мужик тебя бьет, унижает, в общем абьюзит по-полной, зачем ты прешься с ним на гастроли? Многие сейчас скажут: «Стокгольмский синдром», «Она боялась сказать «нет», «Комнатный диктатор угрожал ей расправой». Но!

Я 5 дней наблюдал за Эван в 2007 году. Скандальная парочка тогда провела в России целую неделю. Я был на выставке картин Мэнсона «Цветы зла» и на трех его концертах. Девушка ни на шаг не отходила от своего бойфренда, держала его за руку и с обожанием смотрела в глаза. А во время концертов она стояла у краешка сцены и ловила каждое движение своего «мучителя». Ну ладно, я еще могу предположить, что «антихрист» силой заставил свою «затюканную жертву» поехать с ним в тур. Но при таком раскладе вряд ли бы Эван стала дежурить на каждом выступлении злодея, любуясь происходящим на сцене.

Мэнсон и Эван начали встречаться в 2007 году. Фото: EAST NEWS

В общем, не вяжется увиденное тогда мною с нынешними словами актрисульки с говорящей фамилией Вуд.

Пара встречалась три года. Потом разбежалась на 6 месяцев и снова сошлась. Певец сделал Эван предложение (та, о ужас, согласилась выйти замуж за чудовище). Опять же вопрос: если Мэнсон — жуткий садист, на кой черт ты возвращаешься в этот «ад»?

То, что эти отношения были далеки от нормы, даже не обсуждается. Артист посвятил своей музе песню «Я хочу убить тебя, как это делают в фильмах» и снял клип, в котором до смерти забивает кулаками девушку, жутко похожую на Эван. А вскоре и вовсе ввел на своих концертах новый номер — на сцену выезжала кровать, в которой лежала окровавленная пластиковая копия Эван Рейчел Вуд.

Но, пожалуй, странно ожидать от самопровозглашенного Антихриста телячьих нежностей и воскресного шоппинга в Икею. Ты или принимаешь правила игры, или после третьего свидания говоришь «фак ю» и, плюнув в рожу, уходишь.

Но артистка Вуд предпочла выждать 10 лет. А когда ее бывший женился (в конце прошлого года Мэнсон взял в жены фотографа Линдси Юзич), настрочила гневный пост в соцсетях. Совпадение?

В любом случае, если ты провозглашаешь себя «антихристом» и «прирожденным злодеем», будь готов, что игра выйдет из-под контроля. Певец любит бравировать в интервью, что он давно переродился в свое сценическое альтер-эго. От того, как музыкант выйдет из этой неприятной ситуации, и станет понятно, кто перед нами — Брайан Уорнер или Мэрилин Мэнсон.

#IstandwithManson

п.с.

Строчка из песни Мэнсона «(S)aint»

«I've got an «F» and a «C» and I got a «K» too

And the only thing that's missing is a bitch like «U»