2019-07-18T02:58:09+03:00
В мире

С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Дело развалилось из-за того, что предполагаемый потерпевший потерял смартфон, в котором, по его словам, были доказательства вины актера
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Актер Кевин Спейси на судебном заседанииАктер Кевин Спейси на судебном заседанииФото: REUTERS
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Во время заседания суда в американском городе Нантакет (штат Массачусетс) прокуратура отозвала выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах, передает телеканал CBS.

По его данным, дело звезды сериала «Карточный домик» было закрыто из-за того, что предполагаемый потерпевший – 18-летний молодой человек, к которому актер якобы приставал в кафе, когда тот был еще подростком, не смог предоставить суду доказательства, на которых строилось обвинение.

Дело в том, что юноша, обвинявший Кевина Спейси в домогательствах, утверждал, что он обменивался деталями инцидента со своей девушкой по мобильному телефону, и в нем, дескать, сохранилась та переписка. А теперь парень заявил, что он просто потерял смартфон, поэтому не может предоставить его специалистам для ознакомления с «уликами».

Напомним, как писал сайт kp.ru, актер свою вину в домогательствах не признавал. По версии потерпевшего, в 2016 году он случайно встретил Спейси в кафе, тот его якобы подпоил и стал приставать.

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В психологии есть такое понятие как «спусковой случай» - громкое, резонансное дело, вслед за которым и жертвы других абьюзеров готовы рассказать о насилии. В Голливуде таким спусковым случаем стал скандал с Харви Ванштейном, затем обвинения в сексуальных домогательствах получил Кевин Спейси, правда, в его случае появились еще обвинения в педофилии, и вот уже шесть актрис сегодня не побоялись заявить, что их заставлял заниматься сексом режиссер «Час пика» и "Несносных боссов" Бретт Рэтнер (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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